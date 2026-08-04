부산시, 기후위기 취약계층 폭염대응 지원사업 추진…안전한 여름 도모

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 4일부터 21일까지 폭염 취약계층 보호 지원사업을 했다
- 기후위기 적응 컨설턴트가 170가구를 방문해 폭염 행동요령과 건강관리법을 안내했다
- 기업 CSR로 마련한 폭염 대응 물품을 전달하며 이상기후 대응 기후적응 정책을 확대하기로 했다
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 연일 이어지는 폭염에 대응해 기후위기 취약계층 보호에 나섰다.
시는 4일부터 21일까지 영도구 신선동과 청학동의 취약계층 170가구를 대상으로 폭염대응 지원사업을 추진한다고 밝혔다.
이번 사업은 부산시와 기후에너지환경부, 영도구, 한국(부산)기후·환경네트워크, 기업 등이 함께 참여하는 방식으로 진행한다. 독거노인 등 폭염에 취약한 가구를 찾아 폭염 대응 물품을 전달하고 생활 속 행동요령도 안내한다.
기후위기 적응 컨설턴트 2인 1조가 대상 가구를 직접 방문해 폭염 시 행동요령과 건강관리 방법을 설명한다. 지원 물품은 여름용 이불, 양우산, 간편 죽, 생수, 도라지 차, 장바구니 등으로 구성했다.
지원 물품은 기업의 사회적 책임(CSR) 활동으로 마련했다. 시는 이를 통해 폭염으로 인한 건강 피해를 줄이고 취약계층의 기후변화 적응력을 높인다는 계획이다.
시는 폭염과 한파 등 이상기후에 대응하는 기후적응 정책을 지속적으로 확대하기로 했다.
심재민 환경물정책실장은 "폭염은 누구에게나 힘들지만 취약계층에게는 건강 피해로 이어질 우려가 크다"라며 "폭염 대응 물품 지원을 통해 안전한 여름을 보낼 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com