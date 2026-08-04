[MLB] 이정후의 SF, 레이·아라에스·라모스 트레이드...팀 리빌딩 본격화

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 가을야구를 포기한 샌프란시스코 자이언츠가 트레이드 마감일을 앞두고 투타 핵심 주축들을 대거 내보냈다.

샌프란시스코는 트레이드 마감일인 4일(한국시간) 좌완 에이스 로비 레이, NL 타율 1위 루이스 아라에스, 주전 외야수 엘리엇 라모스를 각각 샌디에이고 파드리스, 필라델피아 필리스, 뉴욕 양키스로 보냈다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 로비 레이. [사진=로이터] 2026.08.04 psoq1337@newspim.com

2021년 AL 사이영상 수상자인 레이는 NL 서부지구 라이벌 샌디에이고로 떠났다. 레이는 올 시즌 10승 6패, 평균자책점 3.08을 기록 중이었으며 6월 이후 ERA 1점대의 압도적 피칭을 펼치고 있었다. 선발진을 강화한 샌디에이고는 마이너리그 유망주 우완 미겔 멘데스와 내야수 조니엘 에르난데스를 샌프란시스코로 넘겼다.

통산 3차례 타격왕에 오른 아라에스와 불펜 투수 케일럽 킬리언은 필라델피아 유니폼을 입었다. 아라에스는 올 시즌에도 타율 0.324로 내셔널리그 선두를 달리는 최정상급 교타자다. 샌프란시스코는 그 대가로 투수 유망주 라몬 마르케스와 마티 게어를 확보했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 루이스 아라에스. [사진=로이터] 2026.08.04 psoq1337@newspim.com

이정후와 함께 외야를 지켰던 라모스도 양키스로 트레이드됐다. 최근 두 시즌 연속 20홈런 이상을 터뜨린 라모스는 애런 저지와 코디 벨린저의 부상으로 타선이 흔들리던 양키스에 우타 장타력을 보태게 됐다. 샌프란시스코는 반대급부로 좌완 유망주 헨리 라레인과 내야수 케이든 켄트를 받았다. 케이든은 명예의 전당에 오른 제프 켄트의 아들이다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 엘리엇 라모스. [사진=로이터] 2026.08.04 psoq1337@newspim.com

샌프란시스코의 대대적인 주축 정리는 포스트시즌 진출이 사실상 무산됐기 때문이다. 버스터 포지 사장은 지난 시즌 후 프로팀 지도 경험이 없는 토니 바이텔로 테네시대 감독을 사령탑으로 선임했다. 그러나 바이텔로 감독이 선수단 운영에 약점을 노출하며 지구 하위권으로 떨어졌고 구단은 본격적인 리빌딩을 택했다.

샌프란시스코는 이정후를 향한 타 구단의 트레이드 문의를 모두 거절했다. 팬들의 두터운 지지와 구단 수익 기여도, 6년 1억 1300만 달러 전액 보장 계약 구조가 반영된 결과다. 주축들을 대거 정리하며 체질 개선에 나선 샌프란시스코는 이정후를 리빌딩의 핵심 자산으로 낙점하고 팀을 재건한다.

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