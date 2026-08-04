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[PBA] 29세 베트남 신예, 사이그너에 역전승...데뷔 59일 만에 깜짝 우승

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  • 응우옌쩐타인타오가 3일 PBA 챔피언십에서 우승했다.
  • 결승서 사이그너를 4-3으로 꺾고 1억 원을 받았다.
  • 데뷔 59일 만에 베트남 세 번째 챔피언이 됐다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

3차 투어 에스와이 챔피언십 남자부 결승에서 4-3

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 당구 3쿠션 세계 랭킹 600위 밖의 무명 청년이 결혼 1년 만에 안정적인 직장을 버리고 타국으로 건너와 '코리안 드림'을 완성했다.

베트남의 신예 응우옌쩐타인타오(29)가 3일 경기도 고양 킨텍스 PBA 스타디움에서 열린 2026-27시즌 3차 투어 친환경 건축자재 에스와이 PBA 챔피언십 남자부 결승에서 튀르키예의 당구 전설 세미 사이그너(웰컴저축은행)를 꺾었다. 세트 스코어 1-3 열세를 딛고 4-3 극적 역전승을 거두며 우승 상금 1억 원을 거머쥐었다. 데뷔 59일 만이자, 두 번째 투어 만에 일군 깜짝 우승이다. 

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 응우옌쩐타인타오가 3일 친환경 건축자재 에스와이 PBA 챔피언십 남자부 결승에서 승리한 뒤 우승컵과 상패를 들고 기뻐하고 있다. [사진=PBA] 2026.08.04 psoq1337@newspim.com

올 시즌 PBA에 도전장을 내민 응우옌쩐타인타오는 비자 문제로 개막전을 건너뛰었고 2차 투어 첫 경기에서 탈락했지만 이번 대회에서 완벽히 반전시켰다. 128강 에디 레펀스, 32강 륏피 체네트, 4강 최성원 등 세계적 강호들을 연달아 제압하며 결승까지 내달렸다.

결승전 상대는 세계캐롬연맹(UMB) 3쿠션 월드컵 7회 우승과 세계선수권 정상에 빛나는 사이그너. 응우옌쩐타인타오는 1세트를 10-15(5이닝)로 내준 뒤 2세트를 15-5(6이닝)로 가져왔지만, 3세트(6-15)와 4세트(12-15)를 연이어 빼앗기며 벼랑 끝에 몰렸다.

응우옌쩐타인타오는 5세트를 15-9(7이닝), 6세트를 15-10(9이닝)으로 연달아 따내며 승부를 원점으로 돌렸다. 운명의 7세트. 응우옌쩐타인타오는 초반 뱅크샷을 몰아치며 기세를 올렸다. 사이그너가 5이닝에 3점을 보태며 7-9로 역전했으나 승부처에서 투뱅크샷을 놓쳤다. 기회를 잡은 응우옌쩐타인타오는 7이닝째 뱅크샷 포함 남은 4점을 침착하게 쓸어 담아 11-9로 경기를 매조졌다. 마민껌, 응우옌꾸옥응우옌에 이은 PBA 통산 세 번째 베트남 챔피언이 탄생하는 순간이었다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 응우옌쩐타인타오가 3일 친환경 건축자재 에스와이 PBA 챔피언십 남자부 결승 시상식에서 사이그너를 포옹하며 감격해 하고 있다. [사진=PBA] 2026.08.04 psoq1337@newspim.com

베트남에서 당구장 매니저로 일했던 응우옌쩐타인타오는 PBA 출전을 위해 과감히 사표를 던졌다. 호치민에서 월세로 살며 누적 상금이 0원이었던 그에게 1억 원의 우승 상금은 큰 돈이다. 그는 "꿈이었던 PBA 투어에서 우승해 실감이 나지 않는다"며 "어려운 결정을 지지해 준 아내에게 고맙다"고 소감을 전했다. 패배한 사이그너 역시 "젊은 선수의 우승은 고무적인 일"이라며 패배를 인정하고 축하를 건넸다.

대회 최고 애버리지(4.091)를 기록한 베트남의 응우옌프엉린(하림)은 '웰컴톱랭킹' 상을 수상했다.

psoq1337@newspim.com

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검찰 수사권, 72년만에 막 내려 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 정부가 4일 국무회의에서 검사의 보완수사권 폐지를 핵심으로 한 형사소송법 개정안을 심의·의결했다. 1954년 형사소송법 제정 이후 72년간 이어졌던 검사의 수사권은 완전히 사라지게 됐다. 이재명 대통령은 이날 청와대에서 34차 국무회의를 주재하며 이같은 내용을 담은 형소법 개정안을 원안대로 심의·의결했다. 이를 포함해 25건의 법률공포안이 국무회의를 통과했다. 형소법 개정안은 검사의 직접 수사와 보완수사권을 전면 금지하는 내용이 핵심이다. 검사는 사법경찰관에게 보완수사를 요구할 수 있는 권한만 갖는다.  이재명 대통령이 4일 청와대에서 34회 국무회의를 주재하며 발언하고 있다. 2026.08.04 [사진=KTV] ◆중대한 위법수사·소추재량권 현저 일탈 '공소기각'  보완수사를 요구 받은 경찰은 요구받은 날로부터 1개월 안에 보완수사를 마치고 그 결과를 검사에게 알려야 한다. 수사 기간은 필요에 따라 최대 1개월 연장할 수 있다. 수사 과정에서의 모든 자료는 형사사법정보시스템(KICS)에 기록해야 한다. 범죄 피해자 보호를 위한 장치도 추가했다. 경찰이 사건을 불송치할 경우 고소인이나 피해자, 고발인이 이의를 신청할 수 있도록 했다. 이에 필요한 사건 기록 열람·등사 권한도 부여했다. 개정 형사소송법에는 ▲중대한 위법수사에 기해 공소가 제기됐을 때 ▲소추재량권을 현저히 일탈해 공소가 제기됐을 때 법원의 공소기각 판결 사유로 추가했다. 이같은 내용의 개정 형소법은 중대범죄수사청(중수청)과 공소청이 출범하는 10월 2일에 맞춰 함께 시행된다. 이 대통령은 그간 검찰의 보완수사권은 범죄 피해자 보호를 위해 예외적으로 존치할 필요가 있다는 입장을 견지하며 충분한 숙의를 요청했었다. 하지만 보완수사권 폐지가 당·정·청 불화와 집권 여당인 더불어민주당 내 계파 갈등으로 번지자 논의를 당에 맡겼다.  이후 민주당이 당론으로 보완수사권 폐지를 의결하고 국회 본회의에서 처리함에 따라 이 대통령은 재의요구권(거부권) 행사 없이 개정 형소법을 원안 그대로 심의·의결했다. 이재명 대통령이 4일 청와대에서 34회 국무회의를 주재하며 발언하고 있다. 2026.08.04 [사진=KTV] ◆집권 여당 민주당 8·17 전당대회 진행 중 전격 처리  특히 민주당의 차기 지도부를 선출하는 8·17 전당대회가 진행되는 상황에서 민주당의 강경 지지층 사이에서 보완수사권 전면 폐지 목소리가 컸다.  이에 따라 친명(친이재명) 김민석 당대표 후보에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 관측 속에 이날 보완수사권 전면 폐지를 골자로 한 형소법 개정안이 국무회의를 통과했다.  이 대통령은 이날 법안 심의 전 모두발언에서 "이 법률안이 위헌과 집행 불능, 국익 위배, 행정부 고유권한 침해 등 국회의 입법권을 부정할 만큼 심각한 상황이라고 보기는 어렵다"며 "거부권(재의요구권) 행사라고 하는 게 의견이 다르다고 할 수 있는 것은 아니다"라고 명확히 선을 그었다.  이 대통령은 "삼권분립 원칙에 따라 상대의 권한 행사 자체가 삼권분립에 위배되거나 헌정 질서에 위반된다고 해야 상대의 권한과 권능을 부정할 수 있다는 게 헌법학회 의견"이라며 "지금 상태로는 입법권을 부정할 정도에 이른다고 보기 어렵다"고 거부권 행사 불가 이유를 설명했다.   이날 국무회의에선 9회 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 국민참정권 침해 의혹 진상규명을 위한 특별검사 임명에 관한 법률안(선관위 특검법)도 의결했다. 지난 6·3 지방선거에서 발생한 투표용지 부족 사태를 비롯한 선거관리 부실 의혹 진상을 규명하기 위한 특검이다. 특별검사는 국민추천위원회를 통해 추천된다. 특검팀은 모두 165명 안팎 규모로 꾸려지며 준비 기간을 포함해 최장 170일간 활동할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-08-04 14:21
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서울 첫 폭염중대경보 [서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 서울 전역에 사상 처음으로 폭염중대경보가 내려지는 등 극심한 폭염이 수도권과 전라권 곳곳으로 확산하고 있다. 기상청은 4일 오전 11시를 기해 서울 전역에 폭염중대경보를 발효했다. 서울에 폭염중대경보가 내려진 것은 이번이 처음이다. [서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 서울 전역에 '폭염중대경보'가 내려진 4일 서울 여의도 버스환승센터 앞 도로에 아지랑이가 피어오르고 있다. 2026.08.04 jk31@newspim.com 경기(고양·안성·파주남부·용인동북부·용인서북부·여주동남부·여주서부·오산·하남), 전북 전주, 전남(장성·곡성북부·곡성남부·순천·보성·여수·광양), 광주(광주동부) 등 수도권과 전라권 곳곳에도 폭염중대경보가 발효된 상태다. 폭염중대경보는 올해 신설된 폭염특보의 최상위 단계다. 일 최고체감온도가 35도 이상인 날이 이틀 이상 관측된 지역에서 하루라도 최고체감온도 38도 이상 또는 최고기온 39도 이상이 예상될 때 발표된다. 이날 오후 1시 기준 폭염중대경보 발효지역 일최고기온은 ▲가남(여주) 37.9도 ▲기흥구갈(용인) 37.5도 ▲금천(서울) 37.3도 ▲서운(안성) 37.3도 ▲광명노온 37.1도 등이다. 전라권에서도 ▲완산(전주) 37.9도 ▲조선대 38.3 ▲광양읍 38.0 ▲황전(순천) 37.7 ▲석곡(곡성) 37.3 ▲여수공항 37.1 ▲광주 36.7도까지 기온이 치솟았다. 기상청은 폭염중대경보가 내려진 지역에서는 필수 업무 외 모든 야외활동 즉시 중단을 권고하고 있다. 또 무더위쉼터와 그늘 등 시원한 곳으로 즉시 이동하고 수분을 충분히 보충하라고 권하고 있다. jason14@newspim.com 2026-08-04 13:49

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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