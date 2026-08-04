전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.08.04 (화) ENG 中文
마이뉴스아이콘
KYD 디데이
문화·연예 드라마·예능

속보

더보기

[현장톡] 소지섭 "외롭지만 멋있었던 김부장…이제는 떠나보낼 시간"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 소지섭이 30일 인터뷰에서 드라마 김부장 흥행에 놀라움과 감사함을 전했다.
  • 액션과 부성애 서사, 동료 배우·스태프와의 호흡을 작품 선택 이유와 성공 비결로 꼽았다.
  • AI 기술과 시즌2에 대해 신중한 입장을 보이며 상보다 함께한 이들이 손해 보지 않는 것을 더 중요하다고 말했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 소지섭이 '김부장'을 떠나보내며 작품을 향한 애정과 흥행 소감을 전했다.

소지섭은 지난달 30일 서울 종로구에 위치한 한 카페에서 취재진과 인터뷰를 진행했다. 그는 "회차마다 놀라웠다. 감사했고 아직도 얼떨떨하다. 이게 무슨 일인지 모르겠다. 깜짝카메라를 당하는 기분"이라며 예상보다 뜨거운 사랑을 받은 소감을 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 소지섭. [사진=피프티원케이] 2026.08.03 moonddo00@newspim.com

소지섭은 흥행에 대해서도 "제작발표회 때까지만 해도 시청률이 10%만 넘으면 좋지 않을까 정도로 이야기했다"며 "이렇게까지 많은 사랑을 받을 줄은 예상하지 못했다"고 털어놨다.

'광장' 이후 또 한 번 액션 장르에 도전한 이유도 설명했다. 소지섭은 "광장으로 오랜만에 액션물을 하니 액션을 또 하고 싶었다. 하지만 액션 자체보다 김부장의 서사가 더 매력적이었다"며 "고등학생 딸을 홀로 키우는 아버지라는 설정이 배우로서 궁금했다. 오래 연기하다 보니 새로운 모습을 보여드리기 쉽지 않은데, 이 캐릭터는 새로운 모습을 보여드릴 수 있을 것 같아 선택했다"고 말했다.

원작 웹툰의 매력을 살리기 위한 노력도 있었다. 소지섭은 "웹툰이 가진 장점과 김부장의 시그니처 포즈 같은 요소들을 최대한 작품 안에 자연스럽게 녹이려고 했다"고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 소지섭. [사진=피프티원케이] 2026.08.03 moonddo00@newspim.com

소지섭은 캐릭터의 감정선에도 세심하게 접근했다. 그는 "딸을 잃기 전까지는 무채색 같은 삶을 사는 사람으로 표현하려고 했다"며 "민지가 사고를 당한 이후에는 어둠의 세계에 들어가지만 이성을 잃지 않고 딸을 찾으려는 사람이라는 점에 집중했다. 끝까지 그 끈을 놓지 않으려 노력했다"고 말했다.

가장 힘들었던 촬영으로는 냉동창고 액션신을 꼽았다. 소지섭은 "육체적으로 가장 힘들었다. 민지가 냉동창고에 있다는 사실을 알고 벌어지는 장면이었는데 양복 한 벌만 입고 촬영했다"며 "너무 추워 비가 뿌려지는 순간 바닥이 얼 정도였다. 연기를 하다가 더 이상 연기가 안 될 정도여서 완성하지 못한 장면은 다음 날 다시 촬영했다"고 회상했다.

극 중 브로맨스를 선보인 최대훈, 윤경호와의 호흡에 대해서는 "김부장이 잘된 건 두 배우의 비중이 정말 크다고 생각한다"며 "셋이 만나면 어떻게 하면 장면을 더 좋게 만들 수 있을지만 고민했다. 연기 스타일이 모두 달라서 오히려 재미있는 케미가 나온 것 같다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 소지섭. [사진=피프티원케이] 2026.08.03 moonddo00@newspim.com

딸 민지 역을 맡은 서수민과의 호흡도 특별했다. 소지섭은 "수민이와 연습을 많이 했고 실제 아빠에게 하는 행동들을 보며 영감을 얻었다"며 "대사뿐 아니라 딸의 입장에서 하고 싶은 말도 준비해 와서 함께 녹였다"고 밝혔다.

이어 "감정 준비가 안 되거나 시간이 필요할 때는 서수민이 내 옷깃을 잠깐 잡고 있어줬다. 그 시간이 감정을 잡는 데 큰 도움이 됐다"고 비하인드를 전했다.

오랜만의 지상파 복귀에 대해서는 "시청률을 확인하지 않아도 계속 메시지가 왔다"며 "비슷한 공간만 다녀도 예전에는 아는 척하지 않던 분들이 '김부장!'이라고 불러주셨다. 정말 오랜만에 느껴보는 기분이었다"고 웃었다.

시즌2 가능성에 대해서는 신중한 입장을 보였다. 소지섭은 "다시 연기하게 된다면 지금의 연장선이 되겠지만 가장 중요한 건 큰 이야기의 줄기"라며 "에피소드 형식보다는 큰 줄기가 있었으면 좋겠다. 그렇다고 또 딸을 잃어버릴 수는 없지 않나. 새로운 큰 줄기를 찾는 게 쉽지는 않을 것 같다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 소지섭. [사진=피프티원케이] 2026.08.03 moonddo00@newspim.com

AI 기술 활용에 대한 생각도 밝혔다. 소지섭은 "아직은 조심스럽다. 장단점이 있다"며 "예전에는 CG로 구현했던 대규모 장면이나 위험한 장면들이 이제 AI로 넘어가는 것 같다. 함께 갈 수밖에 없는 기술이지만 아직은 100% 구현됐다고 생각하지 않는다. 사람의 에너지와 땀 냄새 같은 것은 아직 담기지 않는다. 그래도 이번 시도는 괜찮았던 것 같다"고 평가했다.

소지섭은 작품 종료 이후 스태프와 배우들에게 금을 선물에 화제가 됐다. 이에 "작품은 혼자 잘한다고 되는 게 아니다. 많은 사람들이 함께 최선을 다해야 겨우 성공할 수 있다"며 "그 감사의 표현이었다. '광장' 때 금을 선물했더니 반응이 좋아 이번에도 했다. 오래 기억되는 작품이 되길 바라는 마음이었다"고 말했다.

이어 "과정도 좋고 결과도 좋은 경우는 흔치 않다. 이번 작품은 과정도 좋았는데 결과까지 좋아 더욱 특별했다. 모두가 '이런 경우가 또 있네'라고 이야기할 정도였다"고 덧붙였다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 소지섭. [사진=피프티원케이] 2026.08.03 moonddo00@newspim.com

마지막으로 김부장을 떠나보내며 김부장 캐릭터에게 하고 싶은 말을 묻자 "외로운 친구라고 생각한다. 홀로 딸을 키우는 외로운 남자지만 딸이 있어서 다행이고, 친구들이 있어서 다행이었다"며 "외로웠지만 정말 멋있는 사람이었다고 말해주고 싶다"고 애정을 드러냈다.

'김부장'의 흥행에 소지섭은 일찌감치 '2026 SBS 연기대상'의 대상 유력 후보로 거론되고 있다. 그는 "진심으로 상에 대한 욕심은 없다"며 "나를 믿고 함께한 사람들이 손해 보지 않는 것이 가장 중요하다. 상을 받으면 좋겠지만, 작품이 잘돼 다음 작품을 선택하는 데 어려움이 없었으면 하는 바람이 더 크다"고 강조했다.

moonddo00@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
검찰 수사권, 72년만에 막 내려 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 정부가 4일 국무회의에서 검사의 보완수사권 폐지를 핵심으로 한 형사소송법 개정안을 심의·의결했다. 1954년 형사소송법 제정 이후 72년간 이어졌던 검사의 수사권은 완전히 사라지게 됐다. 이재명 대통령은 이날 청와대에서 34차 국무회의를 주재하며 이같은 내용을 담은 형소법 개정안을 원안대로 심의·의결했다. 이를 포함해 25건의 법률공포안이 국무회의를 통과했다. 형소법 개정안은 검사의 직접 수사와 보완수사권을 전면 금지하는 내용이 핵심이다. 검사는 사법경찰관에게 보완수사를 요구할 수 있는 권한만 갖는다.  이재명 대통령이 4일 청와대에서 34회 국무회의를 주재하며 발언하고 있다. 2026.08.04 [사진=KTV] ◆중대한 위법수사·소추재량권 현저 일탈 '공소기각'  보완수사를 요구 받은 경찰은 요구받은 날로부터 1개월 안에 보완수사를 마치고 그 결과를 검사에게 알려야 한다. 수사 기간은 필요에 따라 최대 1개월 연장할 수 있다. 수사 과정에서의 모든 자료는 형사사법정보시스템(KICS)에 기록해야 한다. 범죄 피해자 보호를 위한 장치도 추가했다. 경찰이 사건을 불송치할 경우 고소인이나 피해자, 고발인이 이의를 신청할 수 있도록 했다. 이에 필요한 사건 기록 열람·등사 권한도 부여했다. 개정 형사소송법에는 ▲중대한 위법수사에 기해 공소가 제기됐을 때 ▲소추재량권을 현저히 일탈해 공소가 제기됐을 때 법원의 공소기각 판결 사유로 추가했다. 이같은 내용의 개정 형소법은 중대범죄수사청(중수청)과 공소청이 출범하는 10월 2일에 맞춰 함께 시행된다. 이 대통령은 그간 검찰의 보완수사권은 범죄 피해자 보호를 위해 예외적으로 존치할 필요가 있다는 입장을 견지하며 충분한 숙의를 요청했었다. 하지만 보완수사권 폐지가 당·정·청 불화와 집권 여당인 더불어민주당 내 계파 갈등으로 번지자 논의를 당에 맡겼다.  이후 민주당이 당론으로 보완수사권 폐지를 의결하고 국회 본회의에서 처리함에 따라 이 대통령은 재의요구권(거부권) 행사 없이 개정 형소법을 원안 그대로 심의·의결했다. 이재명 대통령이 4일 청와대에서 34회 국무회의를 주재하며 발언하고 있다. 2026.08.04 [사진=KTV] ◆집권 여당 민주당 8·17 전당대회 진행 중 전격 처리  특히 민주당의 차기 지도부를 선출하는 8·17 전당대회가 진행되는 상황에서 민주당의 강경 지지층 사이에서 보완수사권 전면 폐지 목소리가 컸다.  이에 따라 친명(친이재명) 김민석 당대표 후보에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 관측 속에 이날 보완수사권 전면 폐지를 골자로 한 형소법 개정안이 국무회의를 통과했다.  이 대통령은 이날 법안 심의 전 모두발언에서 "이 법률안이 위헌과 집행 불능, 국익 위배, 행정부 고유권한 침해 등 국회의 입법권을 부정할 만큼 심각한 상황이라고 보기는 어렵다"며 "거부권(재의요구권) 행사라고 하는 게 의견이 다르다고 할 수 있는 것은 아니다"라고 명확히 선을 그었다.  이 대통령은 "삼권분립 원칙에 따라 상대의 권한 행사 자체가 삼권분립에 위배되거나 헌정 질서에 위반된다고 해야 상대의 권한과 권능을 부정할 수 있다는 게 헌법학회 의견"이라며 "지금 상태로는 입법권을 부정할 정도에 이른다고 보기 어렵다"고 거부권 행사 불가 이유를 설명했다.   이날 국무회의에선 9회 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 국민참정권 침해 의혹 진상규명을 위한 특별검사 임명에 관한 법률안(선관위 특검법)도 의결했다. 지난 6·3 지방선거에서 발생한 투표용지 부족 사태를 비롯한 선거관리 부실 의혹 진상을 규명하기 위한 특검이다. 특별검사는 국민추천위원회를 통해 추천된다. 특검팀은 모두 165명 안팎 규모로 꾸려지며 준비 기간을 포함해 최장 170일간 활동할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-08-04 14:21
사진
서울 첫 폭염중대경보 [서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 서울 전역에 사상 처음으로 폭염중대경보가 내려지는 등 극심한 폭염이 수도권과 전라권 곳곳으로 확산하고 있다. 기상청은 4일 오전 11시를 기해 서울 전역에 폭염중대경보를 발효했다. 서울에 폭염중대경보가 내려진 것은 이번이 처음이다. [서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 서울 전역에 '폭염중대경보'가 내려진 4일 서울 여의도 버스환승센터 앞 도로에 아지랑이가 피어오르고 있다. 2026.08.04 jk31@newspim.com 경기(고양·안성·파주남부·용인동북부·용인서북부·여주동남부·여주서부·오산·하남), 전북 전주, 전남(장성·곡성북부·곡성남부·순천·보성·여수·광양), 광주(광주동부) 등 수도권과 전라권 곳곳에도 폭염중대경보가 발효된 상태다. 폭염중대경보는 올해 신설된 폭염특보의 최상위 단계다. 일 최고체감온도가 35도 이상인 날이 이틀 이상 관측된 지역에서 하루라도 최고체감온도 38도 이상 또는 최고기온 39도 이상이 예상될 때 발표된다. 이날 오후 1시 기준 폭염중대경보 발효지역 일최고기온은 ▲가남(여주) 37.9도 ▲기흥구갈(용인) 37.5도 ▲금천(서울) 37.3도 ▲서운(안성) 37.3도 ▲광명노온 37.1도 등이다. 전라권에서도 ▲완산(전주) 37.9도 ▲조선대 38.3 ▲광양읍 38.0 ▲황전(순천) 37.7 ▲석곡(곡성) 37.3 ▲여수공항 37.1 ▲광주 36.7도까지 기온이 치솟았다. 기상청은 폭염중대경보가 내려진 지역에서는 필수 업무 외 모든 야외활동 즉시 중단을 권고하고 있다. 또 무더위쉼터와 그늘 등 시원한 곳으로 즉시 이동하고 수분을 충분히 보충하라고 권하고 있다. jason14@newspim.com 2026-08-04 13:49

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동