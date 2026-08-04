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[재미있는 오늘의 운세] 2026년 8월 4일

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화요일·음력 6월 22일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세

[재미있는 오늘의 운세] 2026년 8월 4일(화요일·음력 6월 22일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)

* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.

쥐띠

◆ 쥐띠(子)

60년생 : 그리운 사람이 찾아오는 일이 생기겠다.
72년생 : 잘 풀려나가기 시작하겠다.
84년생 : 서두르지 않는 것이 좋겠다.
96년생 : 처음부터 다시 시작하는 마음이 필요하겠다.
소띠

◆ 소띠(丑)

61년생 : 좋은 일이 두 개 생기겠다.
73년생 : 크게 성공할 운세가 들어오고 있겠다.
85년생 : 전화위복, 새옹지마 국면이겠다.
97년생 : 다시 시작하는 것이 좋겠다.
호랑이띠

◆ 범띠(寅)

62년생 : 인정받아 진출하겠다.
74년생 : 어렵던 일이 잘 풀려나가겠다.
86년생 : 하고 싶은 일을 할 수 있겠다.
98년생 : 일을 확장하는 것이 좋겠다.
토끼띠

◆ 토끼띠(卯)

63년생 : 죽은 자식 불알 만지는 격이겠다.
75년생 : 떠난 사람에 집착하지 말아야 하겠다.
87년생 : 다시 만날 운명이겠다.
99년생 : 이 보다 더 좋을 수 없는 결과가 있겠다.
용띠

◆ 용띠(辰)

64년생 : 소망하면 도전하는 것이 정답이겠다.
76년생 : 시작하는 것이 좋겠다.
88년생 : 성공의 기적을 쓸 수 있겠다.
00년생 : 좋은 일이 많이 생기겠다.
뱀띠

◆ 뱀띠(巳)

65년생 : 공명심에 기회를 놓칠 수 있겠다.
77년생 : 새옹지마를 느낌으로 알겠다.
89년생 : 새로운 전략이 필요하겠다.
01년생 : 새롭게 출발하는 것이 좋겠다.
말띠

◆ 말띠(午)

66년생 : 돈보다는 사람이 우선이겠다.
78년생 : 무조건 밀고 나가는 것이 좋겠다.
90년생 : 소신대로 타협하는 것이 좋겠다.
02년생 : 잊히어지지 않는 일에 마음 고생을 하겠다.
양띠

◆ 양띠(未)

67년생 : 주변을 살펴봐야 하겠다.
79년생 : 밀고 나가는 것이 좋다.
91년생 : 다시 만날 인연이겠다.
03년생 : 슬픔을 딛고 새로운 희망이 솟아나겠다.
원숭이띠

◆ 원숭이띠(申)

68년생 : 뜻대로 일이 풀려나가겠다.
80년생 : 새로운 기운을 받아 대박이 나겠다.
92년생 : 직진하면 좋은 결과가 있겠다.
04년생 : 길모퉁이 찻집에서 반전을 꿈꾸겠다.
닭띠

◆ 닭띠(酉)

69년생 : 나날이 사업이 확장되겠다.
81년생 : 성공의 순간이 멀리 있지 않겠다.
93년생 : 밀어붙이는 것이 좋겠다.
05년생 : 자신의 마음을 다스리는 것이 가장 중요하겠다.
개띠

◆ 개띠(戌)

70년생 : 뜻을 밀어붙이는 것이 중요하겠다.
82년생 : 생각하지 못했던 좋은 일이 생기겠다.
94년생 : 사랑하는 사람을 만나 좋은 인연을 쌓겠다.
돼지띠

◆ 돼지띠(亥)

71년생 : 뜻 통하는 사람을 만난다.
83년생 : 원하던 바를 이루겠다.
95년생 : 마음먹은 대로 행동하는 것이 좋겠다.

 

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검찰 수사권, 72년만에 막 내려 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 정부가 4일 국무회의에서 검사의 보완수사권 폐지를 핵심으로 한 형사소송법 개정안을 심의·의결했다. 1954년 형사소송법 제정 이후 72년간 이어졌던 검사의 수사권은 완전히 사라지게 됐다. 이재명 대통령은 이날 청와대에서 34차 국무회의를 주재하며 이같은 내용을 담은 형소법 개정안을 원안대로 심의·의결했다. 이를 포함해 25건의 법률공포안이 국무회의를 통과했다. 형소법 개정안은 검사의 직접 수사와 보완수사권을 전면 금지하는 내용이 핵심이다. 검사는 사법경찰관에게 보완수사를 요구할 수 있는 권한만 갖는다.  이재명 대통령이 4일 청와대에서 34회 국무회의를 주재하며 발언하고 있다. 2026.08.04 [사진=KTV] ◆중대한 위법수사·소추재량권 현저 일탈 '공소기각'  보완수사를 요구 받은 경찰은 요구받은 날로부터 1개월 안에 보완수사를 마치고 그 결과를 검사에게 알려야 한다. 수사 기간은 필요에 따라 최대 1개월 연장할 수 있다. 수사 과정에서의 모든 자료는 형사사법정보시스템(KICS)에 기록해야 한다. 범죄 피해자 보호를 위한 장치도 추가했다. 경찰이 사건을 불송치할 경우 고소인이나 피해자, 고발인이 이의를 신청할 수 있도록 했다. 이에 필요한 사건 기록 열람·등사 권한도 부여했다. 개정 형사소송법에는 ▲중대한 위법수사에 기해 공소가 제기됐을 때 ▲소추재량권을 현저히 일탈해 공소가 제기됐을 때 법원의 공소기각 판결 사유로 추가했다. 이같은 내용의 개정 형소법은 중대범죄수사청(중수청)과 공소청이 출범하는 10월 2일에 맞춰 함께 시행된다. 이 대통령은 그간 검찰의 보완수사권은 범죄 피해자 보호를 위해 예외적으로 존치할 필요가 있다는 입장을 견지하며 충분한 숙의를 요청했었다. 하지만 보완수사권 폐지가 당·정·청 불화와 집권 여당인 더불어민주당 내 계파 갈등으로 번지자 논의를 당에 맡겼다.  이후 민주당이 당론으로 보완수사권 폐지를 의결하고 국회 본회의에서 처리함에 따라 이 대통령은 재의요구권(거부권) 행사 없이 개정 형소법을 원안 그대로 심의·의결했다. 이재명 대통령이 4일 청와대에서 34회 국무회의를 주재하며 발언하고 있다. 2026.08.04 [사진=KTV] ◆집권 여당 민주당 8·17 전당대회 진행 중 전격 처리  특히 민주당의 차기 지도부를 선출하는 8·17 전당대회가 진행되는 상황에서 민주당의 강경 지지층 사이에서 보완수사권 전면 폐지 목소리가 컸다.  이에 따라 친명(친이재명) 김민석 당대표 후보에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 관측 속에 이날 보완수사권 전면 폐지를 골자로 한 형소법 개정안이 국무회의를 통과했다.  이 대통령은 이날 법안 심의 전 모두발언에서 "이 법률안이 위헌과 집행 불능, 국익 위배, 행정부 고유권한 침해 등 국회의 입법권을 부정할 만큼 심각한 상황이라고 보기는 어렵다"며 "거부권(재의요구권) 행사라고 하는 게 의견이 다르다고 할 수 있는 것은 아니다"라고 명확히 선을 그었다.  이 대통령은 "삼권분립 원칙에 따라 상대의 권한 행사 자체가 삼권분립에 위배되거나 헌정 질서에 위반된다고 해야 상대의 권한과 권능을 부정할 수 있다는 게 헌법학회 의견"이라며 "지금 상태로는 입법권을 부정할 정도에 이른다고 보기 어렵다"고 거부권 행사 불가 이유를 설명했다.   이날 국무회의에선 9회 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 국민참정권 침해 의혹 진상규명을 위한 특별검사 임명에 관한 법률안(선관위 특검법)도 의결했다. 지난 6·3 지방선거에서 발생한 투표용지 부족 사태를 비롯한 선거관리 부실 의혹 진상을 규명하기 위한 특검이다. 특별검사는 국민추천위원회를 통해 추천된다. 특검팀은 모두 165명 안팎 규모로 꾸려지며 준비 기간을 포함해 최장 170일간 활동할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-08-04 14:21
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서울 첫 폭염중대경보 [서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 서울 전역에 사상 처음으로 폭염중대경보가 내려지는 등 극심한 폭염이 수도권과 전라권 곳곳으로 확산하고 있다. 기상청은 4일 오전 11시를 기해 서울 전역에 폭염중대경보를 발효했다. 서울에 폭염중대경보가 내려진 것은 이번이 처음이다. [서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 서울 전역에 '폭염중대경보'가 내려진 4일 서울 여의도 버스환승센터 앞 도로에 아지랑이가 피어오르고 있다. 2026.08.04 jk31@newspim.com 경기(고양·안성·파주남부·용인동북부·용인서북부·여주동남부·여주서부·오산·하남), 전북 전주, 전남(장성·곡성북부·곡성남부·순천·보성·여수·광양), 광주(광주동부) 등 수도권과 전라권 곳곳에도 폭염중대경보가 발효된 상태다. 폭염중대경보는 올해 신설된 폭염특보의 최상위 단계다. 일 최고체감온도가 35도 이상인 날이 이틀 이상 관측된 지역에서 하루라도 최고체감온도 38도 이상 또는 최고기온 39도 이상이 예상될 때 발표된다. 이날 오후 1시 기준 폭염중대경보 발효지역 일최고기온은 ▲가남(여주) 37.9도 ▲기흥구갈(용인) 37.5도 ▲금천(서울) 37.3도 ▲서운(안성) 37.3도 ▲광명노온 37.1도 등이다. 전라권에서도 ▲완산(전주) 37.9도 ▲조선대 38.3 ▲광양읍 38.0 ▲황전(순천) 37.7 ▲석곡(곡성) 37.3 ▲여수공항 37.1 ▲광주 36.7도까지 기온이 치솟았다. 기상청은 폭염중대경보가 내려진 지역에서는 필수 업무 외 모든 야외활동 즉시 중단을 권고하고 있다. 또 무더위쉼터와 그늘 등 시원한 곳으로 즉시 이동하고 수분을 충분히 보충하라고 권하고 있다. jason14@newspim.com 2026-08-04 13:49

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