사회적기업 '에스엠에코', 태백시에 이웃돕기 성금 1000만원 기탁

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[태백=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 태백시는 지난 28일 사회적기업 에스엠에코가 태백시청을 방문해 국가유공자와 지역 내 어려운 이웃을 위해 1000만 원의 성금을 기탁했다고 29일 밝혔다.

이상호 태백시장(가운데)과 권순주 대표를 비롯한 관계자들이 이웃돕기 성금 기탁 기념사진을 찍고 있다.[사진=태백시] 2026.07.29 onemoregive@newspim.com

기탁된 성금은 강원사회복지공동모금회를 통해 태백시보훈단체협의회와 삼수동지역사회보장협의체에 지정 기탁되며 국가유공자와 보훈가족의 복지 증진 및 취약계층을 지원하는 다양한 사업에 사용될 계획이다.

기탁식에는 에스엠에코 관계자, 태백시 관계자, 태백시보훈단체협의회 및 삼수동지역사회보장협의체 관계자들이 참석해 지역 사회의 나눔 문화 확산 의미를 함께 나누었다.

권순주 대표는 "지역과 함께 성장하는 기업으로서 보훈가족과 어려운 이웃에게 도움이 되고자 기부를 결심했다"며 "앞으로도 지역사회와의 상생을 위해 지속적인 사회공헌 활동을 이어갈 것"이라고 말했다.

김영규 태백시보훈단체협의회 회장은 "국가유공자를 위한 따뜻한 관심과 나눔에 감사드린다"고 화답했다. 삼수동지역사회보장협의체 관계자는 "소중한 성금이 필요로 하는 이웃에게 뜻깊게 전달되도록 힘쓰겠다"고 말했다.

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