고양특례시, '제8기 시민감사관' 20명 공개 모집

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시민 경험, 지식 감사행정 반영

[고양=뉴스핌] 이준영 기자 = 고양특례시는 29일부터 8월 12일까지 '제8기 시민 감사관'을 공개 모집한다고 밝혔다.

고양시청 전경.[사진=고양시]

시민감사관은 시민 생활 불편·불만 사항과 공무원 관련 비위, 위법·부당한 행정 행위 등을 제보하고 불합리한 제도의 개선을 건의하는 역할을 맡는다.

또한 구청과 직속 기관, 사업소를 비롯해 고양시 산하 공공기관 등을 대상으로 실시하는 종합감사와 특정감사에 참여한다.

이번 모집 인원은 시설·도시계획·환경·보건·세무·회계·사회 복지·정보 통신 등 전문 분야 15명과 일반분야 5명으로 총 20명이다. 임기는 올해 9월 1일부터 2028년 8월 31일까지 2년이다.

지원 자격은 공고일 기준 고양시에 2년 이상 주민등록이 돼 있고 조례에서 정한 자격 요건 중 하나 해당해야 한다. 전문 분야 시민감사관은 고양시에 소재한 사업장에 근무하는 경우 주민등록 주소지 제한을 받지 않는다.

지원자는 고양시청 홈페이지 공고 게시판의 '제8기 고양시 시민감사관 공개 모집 공고'에서 지원서 등 서식을 내려받아 작성한 후 제출하면 된다.

임경호 고양특례시 감사관은 "시민감사관은 시민의 다양한 경험과 지식을 감사행정에 반영하고 불합리한 제도를 개선하는 데 중요한 역할을 한다"며 "청렴하고 신뢰받는 고양시정을 함께 만들어 갈 시민 여러분이 많은 관심을 갖고 참여하길 기대한다"고 말했다.

skyimhan@newspim.com