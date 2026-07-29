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포천시의회, 9일간 진행된 제194회 임시회 폐회

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  • 포천시의회는 29일 제194회 임시회 제2차 본회의를 열고 9일간 회기를 마무리했다.
  • 김현규 의원은 5분발언에서 포천시의 비일관적 조직개편과 재정운영 문제를 지적하고 책임 있는 시정을 요구했다.
  • 시의회는 청렴·돌봄·탄소중립 등 24건 안건을 처리하고 행정사무감사 계획서와 주요사업장 현장답사 보고서를 채택했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[포천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 포천시의회는 29일 본회의장에서 제194회 임시회 제2차 본회의를 열고 9일간 진행된 회기를 마무리했다고 밝혔다.

포천시의회는 29일 본회의장에서 열린 제194회 임시회 제2차 본회의를 끝으로 폐회했다. [사진=포천시의회]

이날 본회의 안건 처리에 앞서 김현규 의원은 '고무줄식 조직개편의 대가는 시민의 세금으로'를 주제로 5분 자유발언을 통해 포천시의 일관성 없는 조직개편과 재정운영의 문제점을 지적했다. 김 의원은 그동안 의회가 제기해 온 우려와 지적 사항을 시정 운영에 책임 있게 반영할 것을 요구했다.

이어 열린 본회의에서는 조례안과 민간위탁 동의안 등 상정된 24건의 안건을 처리했다. 처리 결과는 원안가결 18건, 수정가결 3건, 원안동의 2건, 의견 없음 1건으로 집계됐다.

주요 의결 안건으로는 이미숙 의원이 대표발의한 '포천시의회 청렴도 향상 및 부패방지 조례안'이 원안가결됐다. 이와 함께 지역 돌봄 통합지원, 탄소중립·녹색성장, 지역건설산업 활성화, 택시산업 지원 등 시민 생활과 지역경제와 직결된 조례안도 의결됐다.

장애인보호작업장과 장애인주간보호센터 민간위탁 동의안은 각각 원안대로 동의됐으며 농촌공간 재구조화 및 재생 기본계획 수립을 위한 의견 제시의 건은 별도의 의견 없이 처리됐다.

시의회는 또 감사 대상과 일정, 운영 방향 등을 담은 행정사무감사 계획서를 승인하고 회기 중 실시한 주요사업장 현장답사 결과보고서를 채택했다. 현장에서 확인한 사업 추진 상황과 개선 필요사항은 향후 행정사무감사와 각종 안건 심사등 의정활동에 반영할 예정이다.

29일 열린 포천시의회 제194회 임시회 제2차 본회의에서 김현규 의원이 5분자유발언을 하고있다. [사진=포천시의회]

서과석 의장은 "이번 임시회를 통해 주요사업장 현장답사와 행정사무감사 계획 수립 등 앞으로의 의정활동을 위한 중요한 기반을 마련했다"며 "현장에서 확인한 사항과 청취한 의견을 향후 행정사무감사와 의정활동에 충실히 반영해 시민이 체감할 수 있는 개선으로 이어지도록 하겠다"고 말했다.

asj7376@newspim.com

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