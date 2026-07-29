수원시, 3조8311억 규모 2026년도 제1회 추가경정예산안 확정

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수원시의회 본회의서 의결...본예산 3조 5190억보다 3121억(8.9%) 증가한 규모

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 총 3조 8311억 원 규모의 2026년도 제1회 추가경정예산안이 확정됐다고 29일 밝혔다.

수원시청사 전경. [사진=수원시]

수원시의회는 이날 본회의에서 2026년도 제1회 추가경정예산안을 의결했다. 이는 본예산 3조 5190억 원보다 3121억 원(8.9%) 증가한 규모다(일반회계 2500억 원, 특별회계 621억 원 증가).

이번 추경은 정부 추경과 연계한 고유가 피해지원금 등 국·도비 보조사업 변경 내역을 반영하고 고물가·고유가로 침체된 민생경제를 안정시키는 데 초점을 맞췄다.

주요 사업은 ▲고유가 피해지원금 905억 원▲The 경기패스 169억 원▲유류보조금 110억 원▲공원 리모델링·시설 개선 106억 원▲전기자동차 구매 지원 56억 원▲소상공인 특례보증 등 지역경제 활성화 27억 원 등이다.

이재준 수원시장은 "이번 추경은 고물가·고유가로 어려움을 겪는 시민의 삶을 지키는 데 최우선 순위를 두고 편성했다"며 "시민 체감도가 높은 민생 현안 사업을 신속하게 추진해 시민 일상에 긍정적인 변화를 만들어가겠다"고 전했다.

ssamdory75@newspim.com