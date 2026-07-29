부산시·부산은행, 지역 맞춤형 사회공헌사업 추진…총 6억 7000만 원 기탁

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지역 맞춤형 제안 '상생금융 프로젝트'

여름철 사회취약계층 안전 지원 계획

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 29일 시청 의전실에서 BNK부산은행의 '상생금융 지역 맞춤형 공모사업' 추진을 위한 기부금 전달식을 개최했다고 밝혔다.

지역 사업을 직접 설계·추진하는 공모 방식과 폭염 취약계층 냉방 지원을 결합해 '골목 단위 민생 지원'에 속도를 내고 있다.

이날 전재수 시장을 비롯해 빈대인 BNK금융그룹 회장, 김성주 BNK부산은행장, 이수태 부산사회복지공동모금회장 등이 참석했다. BNK부산은행은 부산지역 사회공헌사업을 위해 총 6억 7000만 원을 부산사회복지공동모금회에 지정 기탁했다.

29일 오전 9시 30분 부산시청 7층 의전실에서 열린 '상생금융 지역 맞춤형 공모사업' 추진을 위한 기부금 전달식. [사진=부산시] 2026.07.29

기부금 중 4억 8000만 원은 '우리동네 상생금융 프로젝트'에 1억 9000만 원은 '2026년 시원한 여름나기 사회취약계층 지원사업'에 각각 배정된다.

'우리동네 상생금융 프로젝트'는 16개 구·군이 지역 특성과 복지 수요를 반영해 사회공헌사업을 직접 제안·추진하는 방식의 지역 맞춤형 공모사업이다.

오는 31일까지 신청을 받은 뒤 시와 BNK부산은행, 부산사회복지공동모금회 관계자가 참여하는 심의협의회를 거쳐 8월 중 사업을 확정한다. 선정 사업은 올해 10월부터 내년 10월까지 추진된다.

'2026년 시원한 여름나기 사회취약계층 지원사업'은 여름철 폭염에 취약한 가구의 안전한 생활을 돕기 위한 냉방 지원 사업이다.

기부금 1억 9000만 원으로 마련한 선풍기 2000여 대는 16개 구군의 기초생활수급자와 중위소득 100% 이하 취약계층 등 2000여 세대에 전달된다. 대상자는 각 구군 추천을 통해 선정하며 선풍기는 다음달 초 행정복지센터를 통해 배부한다.

전재수 시장은 "지역의 문제를 지역이 직접 발굴하고 해결하는 새로운 사회공헌 모델이라는 점에서 의미가 크다"며 "행정은 시민의 삶과 가장 가까운 곳에 있어야 하는 만큼, 시민이 실제로 필요로 하는 지원이 골목골목까지 전달될 수 있도록 BNK금융그룹과 긴밀히 협력하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com