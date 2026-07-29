송미령, 함평 찾아 폭염 대응현장 점검…"인명피해 막아야"

드론·차량 활용 예찰 첫 시행

왕진버스 의료진 격려·물품 전달

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 송미령 농림축산식품부 장관이 폭염으로 인한 농업인 인명피해를 최소화하기 위해 전남광주통합특별시 함평군을 찾아 마을방송과 드론, 차량을 활용한 현장 대응 상황을 점검했다. 특히 올해 처음 도입한 산불감시용 드론과 차량을 활용한 폭염 예찰 활동을 직접 살피며 관계기관 협업을 통한 현장 대응 강화를 주문했다.

농식품부는 29일 송 장관이 함평군 대동면 상강마을과 학교면 천지농협을 방문해 폭염 대응 상황을 점검하고 주민과 관계자를 격려했다고 밝혔다.

송 장관은 마을 주민과 외국인 계절근로자에게 폭염특보 발령 시 농작업을 자제하고 충분한 수분 섭취와 휴식을 취하는 등 행동요령을 안내했다. 쿨키트와 쿨스카프 등 온열질환 예방용품을 전달하고 외국어로 번역한 폭염 대응요령 전단지도 배부했다.

송미령(왼쪽) 농림축산식품부 장관이 지난 25일 충남 예산 간양길 카페에서 7월 월례 기자간담회를 개최하고 있다. [사진=농림축산식품부] 2024.07.26

또 마을회관에서 직접 마을방송을 송출해 오전 10시부터 오후 5시까지 야외 작업을 자제하고 이상 증상이 나타나면 즉시 작업을 중단한 뒤 시원한 곳에서 충분히 휴식할 것을 당부했다. 홀로 사는 고령자와 거동이 불편한 주민에 대한 관심과 돌봄도 요청했다.

이날 송 장관은 올해 처음 시행하는 산불감시용 드론과 차량을 활용한 폭염 피해 예방 활동도 점검했다. 이번 사업은 농식품부와 산림청, 농촌진흥청, 지방정부, 농협 등이 협력해 추진한다.

산불감시용 드론과 차량은 폭염특보가 발효되면 농경지와 마을을 순회하며 농업인에게 폭염 위험을 알리고 온열질환자를 발견하면 119에 신고해 신속한 구조를 지원한다. 이날은 산림청 영암국유림관리소가 보유한 드론을 활용해 농경지와 마을 주변 예찰 활동을 벌였고 차량을 이용한 거리 방송도 실시했다.

이어 송 장관은 천지농협을 찾아 농촌 왕진버스 운영 현장을 둘러보고 의료진과 관계자들에게 감사를 전했다. 왕진버스를 찾은 고령 주민들에게는 폭염 기간 의료서비스를 적극 이용해 줄 것을 당부하고 폭염 대비 물품도 전달했다.

송 장관은 "폭염으로 인한 농업인 인명피해를 예방하는 것이 무엇보다 중요하다. 가장 무더운 시간대에는 폭염 행동요령을 반드시 실천해 주시기 바란다"며 "정부는 관계기관과 협력해 마을방송과 드론, 차량을 활용한 폭염 피해 예방 활동 등 가용한 모든 수단을 활용해 농업인의 안전을 지키는 데 최선을 다하겠다"고 강조했다.

농림축산식품부 전경 [사진=뉴스핌DB] 2025.01.08 plum@newspim.com

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