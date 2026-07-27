고양특례시, 족구장·풋살장 예약…'경기공유서비스'로 전환

AI 핵심 요약beta
- 고양특별시는 27일 족구장·풋살장 예약을 경기공유서비스로 전환했다고 밝혔다
- 경기공유서비스 홈페이지에서 31일 10시부터 선착순 실시간 예약이 가능해졌다
- 족구장·풋살장은 요일별 운영시간에 맞춰 예약해 시민 편의와 공공시설 활용도를 높이게 됐다
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[고양=뉴스핌] 이준영 기자 = 고양특별시는 종합스포츠 콤플렉스 시설인 족구장과 풋살장의 예약 방식을 '경기공유서비스'로 전환한다고 27일 밝혔다.
시는 그동안 종합스포츠 콤플렉스 예약 서비스를 네이버 밴드를 통해 관리해 왔으나 편리하고 투명한 예약 서비스를 제공하고 시민 이용 편의를 높이기 위해 경기공유서비스를 도입한다.
앞으로 경기공유서비스 홈페이지를 통해 족구장(2면)과 풋살장(3면)을 선착순 예약할 수 있으며 실시간으로 예약 가능 여부를 확인할 수 있다.
예약 서비스는 오는 31일 오전 10시부터 시작되며, 8월 3일 이용분부터 신청할 수 있다.
족구장은 주중에는 상시 개방하고 주말·공휴일에는 오전 10시부터 오후 8시 사이에 예약하면 된다. 풋살장 예약 운영 시간은 주중 오후 6시 30분~10시 30분, 주말·공휴일 오전 10시~오후 10시다.
박종민 체육정책과장은 "경기공유서비스 도입으로 시민들이 더욱 쉽고 편리하게 체육시설을 이용할 수 있을 것"이라며 "앞으로도 시민 중심의 스마트 체육 서비스를 지속적으로 발굴하고 추진하겠다"고 말했다.
한편 경기공유서비스는 도민의 세금으로 만들어진 공공시설물의 유휴 시간을 개방해 활용도를 높이고 그 혜택을 다시 도민에게 돌려주자는 취지로 운영되고 있다.
skyimhan@newspim.com