KCC, 창호 정품 인증 행사..."신뢰 강화 마케팅"

AI 핵심 요약beta
- KCC가 28일 이맥스 클럽서 창호 이벤트를 시작했다.
- 올해 말까지 정품 인증 마크 사진과 후기를 받는다.
- 참여자 전원에 포인트, 우수작엔 상품권을 준다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = KCC(대표 정재훈)는 O2O(On-line to Off-line) 기반 창호 전문 플랫폼 '이맥스 클럽(Emax Club)' 홈페이지를 통해 고객 참여형 이벤트를 진행하며 KCC 창호에 대한 소비자 신뢰 강화에 나선다고 28일 밝혔다.
KCC는 올해 연말까지 'KCC 창호 프레임 속 정품 인증 마크를 찾아주세요!' 이벤트를 진행한다. 이번 이벤트는 KCC 창호 시공을 완료한 고객이 창호 프레임에 부착된 정품 인증 마크를 촬영한 사진과 사용 후기를 이맥스 클럽 홈페이지에 등록하는 방식으로 진행된다.
참여 고객 전원에게 네이버페이 포인트 5000원권을 선물하고, 충실한 사용 후기와 정품 인증 마크 사진을 통해 우수 콘텐츠로 채택된 고객에게는 신세계상품권 10만원권을 추가 증정한다. 보다 자세한 내용은 이맥스 클럽 홈페이지 내 이벤트 페이지에서 확인 가능하다.
KCC가 정품 인증 마크 확인 이벤트를 진행하는 것은 정품 창호에 대한 고객 인지도와 신뢰도를 높이는 한편, 실제 시공 사례와 사용 경험을 공유할 수 있도록 함으로써 창호 시공을 고민하는 고객들에게 다양한 정보를 제공하기 위함이란 설명이다.
KCC 관계자는 "창호는 주거 공간의 단열성과 기밀성, 안전성 등에 영향을 미치는 중요한 건자재인 만큼 정품 제품 선택이 중요하다"며 "이번 이벤트를 통해 고객들이 KCC 창호의 정품 여부를 손쉽게 확인하고 다양한 혜택도 누릴 수 있기를 기대한다"고 말했다.
tack@newspim.com