이준석 "신천지가 공짜로 표 주겠나…민주 경선 잡음 아닌 부패 사건"

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"민주당, 국민의힘과 같은 강도로 수사해야"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 이준석 개혁신당 대표는 27일 신천지 신도들의 더불어민주당 집단 입당 의혹을 두고 "경선 잡음이 아니라 부패 사건"이라며 국민의힘과 민주당을 같은 강도로 수사해야 한다고 촉구했다.

이 대표는 이날 페이스북에서 "신천지가 공짜로 하겠느냐. 표를 받으면 갚아야 한다"며 "공짜로 받은 표는 없다. 지금 밝히지 않으면 그 청구서는 국민이 받게 된다"고 밝혔다.

그는 박선원 민주당 최고위원 후보가 지난 23일 제보 내용을 토대로 제기한 의혹을 언급하며 "구역별로 입당 목표를 나눠주고, 누구를 찍을지 지시하고, 투표한 화면을 제출하게 하며 목표를 채우지 못한 조직을 질책하는 방식"이라고 주장했다.

이준석 개혁신당 대표. [사진=뉴스핌 DB]

그러면서 "신천지는 신도들이 알아서 한 일이라고 하겠지만 자발적이라면 확인할 이유가 없다"며 조직적인 입당과 투표 지시가 있었는지 규명해야 한다고 강조했다.

박 후보는 당시 신천지 내부에서 민주당과 국민의힘을 각각 '파란 리본'과 '빨간 리본'으로 지칭하며 중복 가입을 독려하고, 입당 실적 보고와 투표 인증을 요구했다는 제보가 있다며 외부 전문가가 참여하는 독립 진상조사기구 구성을 제안했다.

이 대표는 신천지가 민주당에 접근한 대가로 종교시설 인허가 등 지역 현안 해결을 요구했을 가능성도 제기했다.

이 대표는 "돈으로 정치인을 사면 계좌와 영수증이 남지만 표로 사면 아무것도 남지 않아 더 위험하다"며 "한 세력이 수만 명의 표를 만든다면 민주당이 내건 1인 1표제가 무슨 의미가 있느냐"고 지적했다.

이어 정청래 민주당 당대표 후보를 향해서도 이중 잣대를 적용하고 있다고 비판했다.

이 대표는 정 후보가 지난해 국민의힘과 통일교의 연루 의혹을 두고 "통합진보당 사례에 비춰 10번, 100번 정당 해산을 피하지 못할 것"이라고 주장한 반면, 최근 민주당 신천지 의혹에 대해서는 당을 위헌정당으로 내몰 수 있는 위험한 주장이라며 의혹 제기자에 대한 중징계를 요구했다고 지적했다.

이 대표는 "오늘은 민주당이고 지난해에는 국민의힘이었다"며 "국민의힘 당원명부는 이미 수사기관에 열렸고 민주당만 예외일 이유가 없다"고 말했다.

그러면서 "두 당 모두 같은 강도로 수사받아야 한다"며 "한쪽만 파면 수사가 아니라 정치"라고 강조했다.

oneway@newspim.com