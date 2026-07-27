포르쉐 911에 '벤투스' 장착…한국타이어 기술력 입증

AI 핵심 요약beta
- 한국타이어가 27일 포르쉐 911 카레라에 벤투스 S1 에보 Z를 공급했다.
- 전·후륜 특화 설계와 전용 컴파운드로 주행 성능을 높였다.
- 마른·젖은 노면 접지력 강화로 포르쉐 인증 NA2도 획득했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 한국타이어가 포르쉐의 대표 스포츠카 '911 카레라'에 신차용 타이어를 공급하며 초고성능 타이어 시장에서 기술력을 입증했다.
한국타이어는 포르쉐 911 카레라에 초고성능 슈퍼 스포츠 타이어 '벤투스 S1 에보 Z'를 신차용 타이어로 공급한다고 27일 밝혔다.
911 카레라는 후방 엔진·후륜 구동 구조를 갖춘 만큼 정교한 조향 응답성과 강력한 접지력, 고속 주행 안정성이 요구된다. 한국타이어는 포르쉐와 약 10년간 이어온 협력을 바탕으로 전·후륜 하중과 주행 특성에 최적화된 전용 타이어를 개발했다.
공급 규격은 전륜 235/40 ZR19, 후륜 295/35 ZR20이다. 전·후륜에는 각각 다른 트레드 디자인과 프로파일을 적용하고 전용 컴파운드를 개발해 스포츠카 주행 성능을 구현했다.
특수 레진과 고함량 실리카를 적용해 마른 노면과 젖은 노면에서 접지력과 제동 성능을 높였다. 포르쉐의 공식 인증 마킹인 'NA2'도 획득했다.
한국타이어는 독일 파펜부르크와 스페인 이디아다, 이탈리아 나르도 등 유럽 주요 테스트 트랙에서 차선 변경과 핸들링, 고속 주행, 젖은 노면 성능 등을 검증했다. 포르쉐와의 기술 협업을 통해 차량과 타이어 간 주행 성능도 최적화했다.
한국타이어는 현재 전 세계 약 40개 완성차 브랜드, 300여개 차종에 신차용 타이어를 공급하고 있다.
chanw@newspim.com