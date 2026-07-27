유진그룹 계열 동양, 유진마포빌딩으로 사옥 이전

AI 핵심 요약beta
- 동양이 27일 서울 마포구 유진마포빌딩 신사옥으로 이전했다고 밝혔다
- 신사옥을 워크 애니웨어 콘셉트로 조성해 화상회의 시스템과 포커스룸·티케어룸·폰부스 등 스마트 업무공간을 마련했다
- 유진그룹은 동양을 시작으로 계열사들을 통합사옥으로 순차 이전해 협업 확대와 자산 가치 제고를 추진할 계획이다
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 유진그룹(회장 유경선) 계열 동양(대표이사 정진학, 유정민)이 서울 마포구 공덕동에 위치한 유진그룹 신사옥으로 이전했다고 27일 밝혔다.
동양이 이전한 유진그룹 신사옥은 서울 마포구 마포대로 130에 소재한 '유진마포빌딩'으로 이 중 6~8층을 사용한다. 총 전용면적은 약 1450㎡이다.
동양은 변화하는 업무 방식과 조직 구성에 유연하게 대응할 수 있도록 신사옥에 '워크 애니웨어(Work Anywhere)' 콘셉트를 바탕으로 스마트하고 효율적인 업무공간을 조성했다.
모든 회의실에 화상회의 시스템을 구축해 원활한 협업과 의사결정이 가능하도록 지원한다. 이와 함께 집중근무를 위한 '포커스룸(Focus Room)'과 컨디션 관리를 위한 건강룸인 '티케어룸(T-Care Room)', 프라이빗한 통화가 가능한 '폰부스' 등 목적별 개인 공간을 마련했다.
회의실, 임원실, 스토리지 등 주요 공간은 모듈형으로 구성해 필요에 따라 공간 구성을 신속하게 재배치할 수 있도록 했다.
동양 관계자는 "신사옥은 임직원의 업무 몰입도를 높이고 조직 간 소통을 활성화하는 데 중점을 두고 조성했다"면서 "새로운 업무환경을 기반으로 협업과 의사결정의 효율을 지속적으로 높여 나갈 수 있을 것으로 기대한다"고 밝혔다.
유진그룹 계열의 리츠 전문 자산운용사인 유진리츠운용은 지난 1월 그룹 통합사옥으로 활용하기 위해 옛 별정우체국연금관리단 빌딩을 매입했다. 유진그룹은 동양을 시작으로 주요 계열사들을 순차적으로 이전해 계열사 간 협업을 확대하고, 통합사옥의 운영 효율과 자산 활용 가치를 높여갈 계획이다.
tack@newspim.com