코웨이, 상반기 코웨이갤러리 10곳 신규 출점…"고객 접점 강화"

AI 핵심 요약beta
- 코웨이가 올해 상반기 코웨이갤러리 10곳을 새로 열었다.
- 수도권·영남·호남 거점에 체험 매장을 넓혔다.
- 전국 코웨이갤러리는 총 42곳으로 늘었다.
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 코웨이(대표 서장원)는 올해 상반기 전국 주요 상권에 브랜드 체험 및 판매 매장 '코웨이갤러리' 10곳을 새롭게 선보이며 오프라인 체험 네트워크를 확대했다고 27일 밝혔다.
코웨이갤러리는 직접 누워보거나 기능을 작동해보는 체험이 중요한 비렉스(BEREX) 침대·안마의자를 중심으로 구성된 브랜드 공간이다. 정수기·공기청정기 등 환경가전과 가정용 의료기기 브랜드 테라솔(Therasol)의 제품도 직접 살펴보고 전문 상담을 받을 수 있다.
코웨이는 수도권뿐 아니라 영남·호남 등 전국 주요 거점 도시로 코웨이갤러리를 확대해 지역 고객이 생활권 가까이에서 브랜드와 제품을 접할 수 있도록 매장 접근성을 높였다.
올해 상반기에만 수도권에 코웨이갤러리 현대 목동·중동 직영점과 롯데 인천 직영점, 롯데 잠실·본점 팝업스토어 등 5곳을 새롭게 선보였다. 영남권에는 포항 직영점과 롯데 창원·동래 직영점, 갤러리아 진주 직영점 등 4곳을, 호남권에는 순천 직영점을 출점했다. 이번 신규 출점으로 전국 코웨이갤러리는 총 42곳으로 늘어났다.
코웨이 관계자는 "고객이 보다 편리하게 코웨이의 제품과 서비스를 경험할 수 있도록 지역별 생활권과 상권 특성을 고려해 코웨이갤러리를 확대했다"며 "앞으로도 고객 접점과 체험 편의성을 높일 수 있는 맞춤형 체험 공간을 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.
tack@newspim.com