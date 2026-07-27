충북교육청, 소셜아이어워드 2관왕 기념 댓글 이벤트 진행

AI 핵심 요약beta
- 충북교육청이 27일 소셜아이어워드 2026 2관왕을 기념해 댓글 이벤트를 시작했다.
- 교육부문 블로그와 페이스북 대상을 받아 콘텐츠 기획력과 소통 역량을 인정받았다.
- 이벤트는 8월 10일까지 진행하며 45명에게 모바일 경품을 준다.
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북교육청은 '소셜아이어워드 2026' 교육부문 블로그·페이스북 대상 수상을 기념해 도민과 교육가족을 대상으로 축하 댓글 이벤트를 진행한다고 27일 밝혔다.
소셜아이어워드는 한국인터넷전문가협회가 주관하는 국내 대표 소셜미디어 시상으로 블로그·페이스북·인스타그램·유튜브 등 주요 사회관계망서비스(SNS)를 대상으로 콘텐츠 기획력과 정보 전달력, 이용자 소통, 서비스 운영 등을 종합 평가해 우수 기관을 선정한다.
충북교육청은 이번 시상에서 교육부문 블로그와 페이스북 대상을 동시에 수상하며 2관왕을 차지했다.
도민과 교육가족의 눈높이에 맞춘 스토리텔링 중심 콘텐츠 기획과 카드뉴스·웹툰 등 다양한 시각 콘텐츠 제작, 참여형 이벤트를 통한 쌍방향 소통 노력이 높은 평가를 받았다.
교육청은 이를 기념해 이날부터 8월 10일까지 공식 페이스북에서 댓글 이벤트를 진행한다.
참여를 희망하는 경우 충북교육청 공식 페이스북을 팔로우한 뒤 이벤트 게시물에 '좋아요'를 누르고 게시글을 공유한 후 축하와 응원의 댓글을 작성하면 된다.
추첨을 통해 총 45명을 선정해 8월 18일 공식 블로그와 페이스북을 통해 발표하며 당첨자에게는 모바일 경품을 제공할 예정이다.
이벤트 관련 자세한 사항은 충북교육청 공식 페이스북에서 확인할 수 있다.
신원호 공보관은 "이번 수상은 충북도민과 교육가족의 관심과 참여로 이뤄낸 성과"라며 "감사의 마음을 담아 마련한 이벤트에 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.
baek3413@newspim.com