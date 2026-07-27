아홉, 亞 투어 마닐라 공연 성료…1만 팬과 호흡

AI 핵심 요약beta
- 그룹 아홉은 26일 필리핀 마닐라에서 월드투어 공연을 마쳤다
- 아홉은 데뷔부터 미니 3집까지 세트리스트로 1만 현지 팬을 열광시켰다
- 아홉은 신곡 무대와 세 번의 앵콜로 열기를 끌어올리고 팬 사랑에 감사 인사를 전했다
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 아홉이 아시아투어 마닐라 공연을 성료했다.
아홉은 지난 25일과 26일 필리핀 마닐라 SM 몰 오브 아시아 아레나에서 첫 월드투어 '더 스파크 인 마닐라'를 성공적으로 마쳤다.
이번 공연은 지난해 열린 첫 팬 콘서트 이후 마닐라 팬들과 재회하는 자리인 만큼 뜨거운 관심이 쏠렸다.
아홉은 데뷔 앨범부터 최근 발매한 미니 3집까지 그간의 성장을 한눈에 확인할 수 있는 알찬 세트리스트로 1만 현지 팬들의 기대에 완벽히 부응했다.
공연은 '이그니션(IGNITION)'과 '위 레디(We ready)'로 화려하게 시작됐다. 멤버들은 강렬한 퍼포먼스와 폭발적인 에너지로 현장 분위기를 단숨에 달아오르게 했다.
이어 '피노키오는 거짓말을 싫어해', '그곳에서 다시 만나기로 해 (Rendezvous)' 등 대표곡 퍼레이드로 관객들의 뜨거운 함성과 떼창을 끌어냈다.
풍성한 신곡 무대도 눈길을 끌었다. 아홉은 미니 3집의 타이틀곡 '런 투 유(RUN TO YOU)'와 수록곡 '저스트 세이 예스(JUST SAY YES)'를 선보였다.
특히 마닐라 공연에서 최초 공개된 '저스트 세이 예스' 무대는 관객 전원이 모두 자리에서 일어나 함께 뛰어놀 만큼 폭발적인 반응을 불러왔다.
팬들의 열띤 호응에 힘입어 멤버들은 해당 곡만 무려 세 차례나 다시 선보이는 '앵앵앵콜'을 선사하며 현장 열기를 최고조로 끌어올렸다.
공연 종료 후 아홉은 "포하공식 팬클럽명)의 뜨거운 함성과 떼창 속에 공연을 할 수 있어 행복했다. 잊지 못할 이틀이었다"라며 "저희가 늘 열심히 활동하는 원동력은 포하다. 여러분께 받은 사랑 늘 잊지 않고 보답하는 아티스트가 되겠다"고 진심 어린 소감을 전했다.
alice09@newspim.com