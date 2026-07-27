놀란 신작 '오디세이', 북미 박스오피스 2주 연속 1위…8월 5일 개봉

AI 핵심 요약beta
- 크리스토퍼 놀란이 27일 영화 오디세이로 북미 박스오피스 2주 연속 1위를 기록했다
- 오디세이는 글로벌 흥행 6억3960만달러를 돌파하고 로튼토마토 97%·시네마스코어 A를 받았다
- 놀란은 미국 매체에서 가장 영향력 있는 할리우드 감독 1위에 올랐고 오디세이는 8월5일 국내 개봉한다
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팝콘지수 97%·시네마스코어 A 기록
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 크리스토퍼 놀란 감독의 신작 '오디세이'가 개봉 2주 차에도 북미 박스오피스 정상을 지키며 글로벌 흥행세를 이어가고 있다.
27일 박스오피스 모조에 따르면 영화 '오디세이'는 2주 연속 북미 박스오피스 1위를 차지함과 동시에 글로벌 누적 흥행 수익 6억 3960만 달러(한화 약 9352억 원)를 돌파했다.
실관람객들의 반응도 뜨겁다. 로튼토마토 팝콘지수 97%를 기록한 데 이어 관객 평가 지표인 시네마스코어에서도 최고 등급인 A를 받으며 대중성과 작품성을 모두 입증했다.
이와 함께 놀란 감독은 미국 매체 '벌처(Vulture)'가 선정한 '가장 영향력 있는 할리우드 감독' 1위에 이름을 올렸다. 유니버설 픽처스의 짐 오어 북미 배급 총괄은 "놀란은 극장에서 봐야 할 영화를 만들어내는 가장 신뢰받는 연출가"라며 "주요 상영관의 평일 회차까지 매진이 이어지는 상황"이라고 전했다.
북미 시장을 사로잡으며 전 세계적인 관람 열풍을 일으키고 있는 영화 '오디세이'는 오는 8월 5일 국내 극장에서 개봉할 예정이다.
taeyi427@newspim.com