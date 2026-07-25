해남·완도·진도, 이광재 예결위원장에 국비 지원 건의

AI 핵심 요약beta
- 해남·완도·진도 3개 군이 25일 국회에
- 기후대응센터·광역교통망 등 국비지원을 요청했다.
- 해남은 기후변화 대응센터·교통망·AI센터 지원을,
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[해남·완도·진도=뉴스핌] 김현 기자 = 전남광주통합특별시 해남·완도·진도 3개 군이 국회 예산결산특별위원회에 기후대응센터와 광역교통망 등 핵심 사업의 국비 지원을 공식 요청했다.
25일 해남군에 따르면 완도군에서 이광재 국회 예결위원장 초청으로 3개 군 정책간담회가 열렸다.
간담회에는 박지원 국회의원과 명현관 해남군수, 김신 완도군수, 이재각 진도군수, 지자체 관계자들이 참석해 지역 현안과 예산 반영 필요성을 설명했다.
명 군수는 해남이 추진 중인 미래 전략사업을 제시하며 국가 차원의 지원을 강조했다. 주요 건의는 농식품 기후변화대응센터 조성, 서울~해남~완도 고속철도 구축, 광주~해남 솔라시도 초고속도로 건설, AI데이터센터 테스트베드 지원 등이다.
특히 올 하반기 착공 예정인 국립농식품기후변화대응센터의 차질 없는 추진을 요청했다. 해남 삼산면에 들어서는 이 센터는 기후변화 대응 전략 수립과 영향 예측, 대응기술 개발을 총괄하는 농식품 분야 국가 거점으로 2028년 운영이 목표다.
명 군수는 기후위기에 취약한 농어업 분야의 국가 대응 필요성을 언급하며 센터 조기 구축과 운영 지원을 건의했다. 또 정부 메가프로젝트의 성공을 위해서는 서남권 광역 교통망 확충이 필요하다며 고속철도와 초고속도로 계획의 국가계획 반영을 강조했다.
AI데이터센터 테스트베드 사업은 솔라시도 기업도시에 국가 단위 성능평가센터를 구축하는 내용으로 총사업비 950억원 규모다. 군은 2027년 기본 및 실시설계비 50억원 국비 지원을 요청했다.
해남군은 이번 사업들이 재생에너지와 AI, 미래 농업을 연계한 국가 성장전략과 맞물려 지역경제 활성화와 균형발전에 기여할 것으로 보고 있다.
김신 완도군수는 전복 산업 위기 대응을 위한 국가 지원 필요성을 핵심으로 제시했다. 전복 가격 하락 등 산업 침체를 언급하며 500억원 규모 '국가 전복산업 혁신 거점' 조성사업의 국비 250억원 지원을 요청했다.
완도가 전국 생산량의 74%를 차지하는 주산지인 만큼 수급 안정과 가공·수출 확대를 위한 기반 구축 필요성을 강조했다.
또 전복 양식 증가에 따른 과잉생산 문제 해소를 위해 '전복 가두리 감축 사업' 추진과 2027년 국비 70억원 반영을 건의했다.
해남, 완도, 진도군의 지자체 단체장들은 "핵심 현안이 정부 예산과 정책에 반영될 수 있도록 박지원 국회의원님과 함께 지속 대응하겠다"고 말했다.
Khyeon0424@newspim.com