'월드컵 골든볼' 로드리, 수술대 오른다…복귀 시점 미정

AI 핵심 요약beta
- 맨체스터 시티 마레스카 감독이 25일 로드리의 허리 수술 소식을 밝혔다다
- 로드리는 북중미 월드컵 전 경기 선발로 스페인 우승과 골든볼을 차지했으나 잦은 부상 끝에 재수술하게 됐다
- 마레스카는 레알 이적설을 일축하며 과르디올라 후임으로 그의 유산을 이어가겠다고 각오를 밝혔다다
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2026 북중미 월드컵에서 스페인을 정상으로 이끌고 골든볼까지 품은 로드리가 다시 수술대에 오른다.
맨체스터 시티의 엔초 마레스카 신임 감독은 취임 기자회견에서 로드리의 허리 수술 소식을 전했다. 마레스카 감독은 "로드리가 월요일에 수술을 받는다. 이후 휴식과 회복 과정을 거쳐 팀에 복귀할 것"이라고 밝혔다. 정확한 복귀 시점은 밝히지 않았다.
로드리는 이번 월드컵 전 경기에 선발 출전해 스페인의 통산 두 번째 우승을 이끌었다. 2024년 발롱도르 수상자다운 면모를 과시했다. 하지만 소속팀 맨시티에서는 부상 악령에 시달렸다. 2024-2025시즌 전방십자인대 파열로 장기 이탈한 데 이어 지난 시즌에도 잇따른 부상으로 자리를 자주 비웠다. 대표팀에서 최고의 활약을 펼치며 반등하는 듯했으나 수술을 피하지 못했다.
최근 불거진 레알 마드리드 이적설에 대해 마레스카 감독은 담담한 반응을 보였다. "세계 최고 수준의 선수 주변에는 항상 소문이 따른다. 스페인이 월드컵에서 우승했고 로드리가 최고의 활약을 한 만큼 탐내는 감독이 많은 건 당연하다"라며 이적설을 일축했다.
맨시티 지휘봉을 잡은 마레스카 감독의 어깨는 무겁다. 10년간 17개의 우승 트로피를 선사하고 떠난 페프 과르디올라 감독의 후임이다. 2022-2023시즌 과르디올라 감독 밑에서 수석코치로 트레블을 함께했던 그는 "세계 최고 감독의 뒤를 잇는 것은 엄청난 도전이자 특권"이라며 "구단 내부 사정을 잘 알고 있는 만큼 과르디올라의 유산을 잘 이어가겠다"고 각오를 밝혔다.
psoq1337@newspim.com