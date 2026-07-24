추미애 지사 "박홍근 장관 만나 경기도 현안·국비 확보 건의"

AI 핵심 요약beta
- 추미애 경기도지사는 24일 박홍근 장관을 만나 경기도 재정·현안을 건의했다
- 추 지사는 취득세 감소·복지 부담 증가 등 취약한 재정구조를 설명하고 지방소비세율 인상 등 제도 개선을 요청했다
- 또 경기남부광역철도 등 주요 사업이 국가계획·내년 예산안에 반영되도록 중앙정부 협조를 요구하며 국비 확보를 약속했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 추미애 경기도지사는 박홍근 기획예산처 장관을 만나 경기도의 주요 현안 사업과 재정 구조 개선을 강력히 건의했다고 24일 밝혔다.
추 지사는 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "오늘 박홍근 기획예산처 장관을 만나 경기도의 현안을 집중적으로 건의했다"며 박 장관과의 면담 소식을 전했다.
추 지사는 "취득세는 줄어드는 반면 복지 부담은 갈수록 커지는 경기도의 취약한 재정구조를 설명했다"며 "지방소비세율 인상 등 지속 가능한 지방재정을 확보하기 위한 근본적인 제도 개선을 요청했다"고 설명했다.
이어 주요 사업 예산 반영과 관련해서는 "경기남부광역철도를 비롯한 경기도의 주요 철도 현안과 광역교통·환경·체육 분야 사업들이 국가계획 및 내년도 정부 예산안에 반영될 수 있도록 중앙정부의 적극적인 협조를 요청했다"고 덧붙였다.
추미애 지사는 "도민의 삶과 직결된 주요 사업에 필요한 국비가 최종 확보될 때까지 끝까지 챙기겠다"고 강조했다.
1141world@newspim.com