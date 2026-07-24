렛츠런파크 부산경남, 폭염 대응 여름철 안전대책 시행

AI 핵심 요약beta
- 렛츠런파크 부산경남이 24일 여름철 특별 안전 대책을 시행했다
- 폭염 속 근로자 교육·보호장비·응급키트를 현장에 배치했다
- 경주마엔 수영장·송풍기·물안개로 체온 저감을 지원했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
사람과 말 안전 확보 위한 노력 지속
[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 한국마사회 렛츠런파크 부산경남이 경마장 현장 근로자와 경주마 보호를 위한 여름철 특별 안전 대책을 가동했다.
렛츠런파크 부산경남은 혹서기 경마장 근무 환경을 개선하고 경주마 온열 질환을 예방하기 위한 '여름철 특별 안전 대책'을 본격 시행했다고 24일 밝혔다.
이번 대책은 폭염 속 야외 노동과 동물 관리에 대한 사회적 경각심이 커지는 상황에서 현장 중심 안전 관리를 강화하는 차원에서 마련됐다.
엄영석 본부장은 최근 새벽조교 현장을 직접 찾아 근로자와 소통하는 자리를 가졌다. 새벽 시간 말 조교가 진행되는 현장을 둘러보고 폭염 속 야외 근무자들의 애로사항을 청취했다. 현장에는 수박 화채 등 간단한 간식을 전달하고 혹서기 근무 환경 개선 필요성을 공유하며 안전과 건강 보호를 위한 지원을 이어가겠다고 했다.
렛츠런파크 부산경남은 폭염기 현장 근로자 안전을 위해 사전 교육과 보호 장비를 동시에 준비했다. 경마장 내 말 관계자와 현장 인력을 대상으로 혹서기 안전 수칙과 위급 상황 대처 방법을 교육하고 온열 질환 초기 증상 인지와 신고 요령 등을 안내했다.
경마일에는 출발을 앞둔 기수와 말 관리사에게 얼음과 얼음물을 제공하고 식염 포도당과 냉찜질팩 등을 곳곳에 비치해 누구나 쉽게 더위를 식힐 수 있도록 했다. 어지러움 등 초기 증상 발생 시 신속 대응이 가능하도록 맞춤형 응급키트를 현장에 직접 배포해 안전망을 구축했다.
말 관리 대책도 강화했다. 체온 변화와 스트레스에 민감한 경주마 특성을 고려해 말 전용 수영장을 적극 가동, 수영을 통해 체온을 낮추고 피로를 완화하도록 했다. 경주 전 관람객 앞에 나서는 예시장에는 대형 송풍기를 상시 가동해 말이 상대적으로 쾌적한 상태를 유지하도록 했고 경주 직후 퇴장 통로에는 물안개 분무 시설을 설치해 체온을 빠르게 떨어뜨리도록 했다.
한국마사회 영남지역본부 관계자는 "폭염 속에서도 경주를 준비하는 현장 근로자의 건강이 최우선 과제"라며 "사람과 말 모두가 안전하게 여름을 보낼 수 있도록 현장 중심 안전 대응 계획을 빈틈없이 이어가겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com