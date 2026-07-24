민형배 특별시장, 기획예산처 장관 면담 내년 국비사업 건의

AI 핵심 요약beta
- 민형배 시장이 24일 장관 면담서 국비 반영을 요청했다
- 국가 NPU센터와 AI 데이터센터 기반 구축을 건의했다
- 영암~광주 고속도로와 AI·자율주행 사업 지원도 요구했다
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[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 민형배 전남광주특별시장이 24일 서울에서 기획예산처 장관과 면담을 통해 2027년도 국고사업 예산 반영을 요청했다고 밝혔다.
민형배 시장은 이날 박홍근 기획예산처 장관에게 '국가 NPU(신경망처리장치) 컴퓨팅센터' 설립과 'AI(인공지능) 데이터센터' 기반시설 구축을 포함한 핵심 국비사업을 건의했다.
특히 영암과 해남의 접근성을 높이기 위해 영암~광주 고속도로의 제3차 고속도로 건설계획 반영과 예비타당성조사 선정도 요청했다.
민 시장은 국산 AI반도체의 실증과 확산을 위한 국가 기반의 마련을 위해 정보화전략계획 수립비 19억7000만원의 반영을 강조했다. 이어 AI 집적단지 후속 사업으로서 'AX 실증밸리 조성'에 필요한 사업비 1153억원의 지원도 요구했다.
또한 민 시장은 자율주행차 전용 테크 구축의 중요성을 언급하며 빛그린 국가산단에 자율주행차 관련 기반 구축을 위한 80억원 지원을 청원했다.
이와 함께 AI 데이터센터 테스트베드 지원 50억원, 마른김 집적화단지 조성 15억원, AI-콘텐츠 융복합 지원센터 구축 60억원 등 다양한 추가 사업도 포함됐다.
민형배 시장은 "이번 건의는 국가 AI 경쟁력 제고와 미래산업 전환을 위한 전략적 투자"라고 설명하며 "전남과 광주의 자원을 조화롭게 연계해 대한민국의 새로운 성장축을 구축하겠다"고 말했다.
또한 정부 예산안 확정 전까지 기획예산처 및 관계기관과 협력해 최대한 국비가 반영되도록 최선을 다하겠다고 밝혔다.
ej7648@newspim.com