골프존그룹, 공식 뉴스룸 오픈… 그룹 주요 뉴스·콘텐츠 한곳에

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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=골프존그룹이 주요 뉴스·콘텐츠를 한곳에 모아 정보 접근성을 강화했다.

골프존그룹이 골프존그룹의 주요 소식과 브랜드 콘텐츠를 통합 제공하는 공식 미디어 허브 '골프존그룹 뉴스룸'을 오픈했다.

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골프존그룹 뉴스룸에서는 각 계열사의 보도자료, 주요 활동, 브랜드 콘텐츠를 하나의 공식 채널로 통합해 제공한다. 이를 통해 국내외 이용자가 골프존그룹의 주요 소식과 관련 정보를 편리하게 확인할 수 있도록 정보 접근성을 높이는 데 중점을 뒀다.

골프존그룹은 이번 뉴스룸 오픈을 통해 골프존그룹의 기술력과 서비스 혁신, 골프 문화 확산을 위한 활동, 사회공헌 등 그룹이 추진하는 다양한 활동을 소개하며 국내외 이해관계자와의 소통을 확대해 나갈 예정이다.

골프존그룹 뉴스룸의 프레스 센터에서는 국내외에서 보도된 골프존그룹의 다양한 소식을 한눈에 확인할 수 있다. 특히 해외 사업 성과와 브랜드 활동을 다룬 현지 보도를 함께 제공해 국내 이용자도 그룹의 글로벌 활동을 손쉽게 살펴볼 수 있도록 했다.

또한 스토리 메뉴에서는 골프존그룹의 사업과 연계된 산업 트렌드, 글로벌 골프 산업 현황, 골프 문화, 기술 혁신 등 다양한 기획형 콘텐츠를 함께 제공한다. 이를 통해 그룹의 공식 정보뿐 아니라 골프 산업 전반에 대한 유익한 정보와 인사이트를 전달하는 통합 정보 플랫폼으로 발전시켜 나간다는 방향이다.

미디어 라이브러리에서는 이미지와 영상 등의 콘텐츠를 제공하며 골프존그룹의 사업과 브랜드 활동을 보다 직관적으로 이해할 수 있도록 지원한다. 마지막으로 그룹 정보 메뉴에서는 골프존그룹의 주요 사업과 현황을 담아 그룹에 대한 이해를 돕는다.

골프존그룹 뉴스룸은 해외 미디어와 글로벌 파트너도 주요 소식을 확인할 수 있도록 영문 페이지도 함께 제공된다. 골프존그룹은 국내 주요 소식과 해외 사업 현황을 바탕으로 국가·지역별 특성을 반영한 콘텐츠를 제공하며 글로벌 커뮤니케이션을 강화해 나갈 예정이다.

골프존홀딩스 브랜드팀장 한태정 프로는 "골프존그룹 뉴스룸은 그룹의 국내외 주요 소식과 브랜드 스토리를 한곳에서 보다 편리하게 전달하기 위한 공식 커뮤니케이션 채널"이라며 "앞으로 뉴스룸을 통해 골프존그룹의 소식과 관련 산업의 다양한 흐름, 인사이트를 함께 전달해 나갈 예정"이라고 전했다.

한편 골프존그룹은 스크린골프를 비롯해 시티골프, 골프 아카데미, 골프 커머스, 필드 골프, 스마트 골프 서비스 등 골프 관련 다양한 영역에서 골프 토털 서비스를 제공하며 새로운 골프 문화를 만들어가고 있다.

iaspire@newspim.com