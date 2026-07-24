곡성군 금실딸기 수출 성장세…효자 품목 부상

AI 핵심 요약beta
- 곡성군이 24일 금실딸기 수출이 크게 늘었다고 밝혔다.
- 금실딸기는 동남아 수출액이 2025년 6억원으로 전년보다 3배 늘었다.
- 우수단지로 선정된 곡성군은 계약재배 확대와 기술교육으로 시장을 넓힐 계획이다.
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[곡성=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 곡성 금실딸기가 동남아 시장에서 경쟁력을 확보하며 수출 효자 품목으로 자리잡고 있다.
곡성군은 곡성멜론이 생산한 금실딸기가 해외시장에서 품질을 인정받으며 수출이 크게 늘었다고 24일 밝혔다.
곡성멜론은 2023년부터 금실딸기 수출을 시작해 경남무역과 협력, 말레이시아 싱가포르 태국 등 동남아 시장에 안정적인 수출 기반을 구축했다.
참여 농가와의 계약재배를 통해 생산부터 선별 포장 안전성 관리까지 체계적인 품질관리 시스템을 운영한 결과 2025년 수출액 6억원을 달성해 전년 1억 8000만원 대비 3배 이상 증가했다.
또 2025년 수출전문생산단지 평가에서 우수 등급을 획득했으며 케이베리 수출실적 평가에서도 전국 우수단지 3위에 선정되며 수출 경쟁력을 입증했다.
군은 계약재배 확대와 재배기술 교육 품질 및 안전성 관리 강화를 통해 기존 동남아 시장을 확대하고 신규 해외시장 개척에도 나설 계획이다.
군 관계자는 "금실딸기가 체계적인 생산관리와 우수한 품질을 바탕으로 해외시장에서 경쟁력을 인정받고 있다"며 "농산물 수출 확대와 농가 소득 향상을 위해 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.
chadol999@newspim.com