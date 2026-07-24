李대통령, 오늘 美샌프란시스코 출발…이재용·최태원·정의선과 'AI 세일즈'

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 24일 미국·남미·독일 순방에 나섰다
- 샌프란시스코서 AI 빅테크 수장들과 협력 방안을 논의했다
- 25일 VC 6곳과 만나 한미 벤처 협력 MOU를 맺는다
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엔비디아·오픈 AI·엔트로픽·브로드컴 CEO 면담
샌프란 AI 서밋 참석…샌프란시스코 AI 선언 발표
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 24일 미국 샌프란시스코와 남미·독일을 둘러보는 7박 11일 일정 해외 순방을 시작한다. 이 대통령은 주말 동안 샌프란시스코에서 '한국 경제사절단'과 함께 미국 인공지능(AI) 글로벌 리더들과 만나 협력 방안을 논의한다.
이날 오후 순방길에 오르는 이 대통령은 샌프란시스코에 도착해 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)를 비롯해 샘 올트먼 오픈AI CEO, 다리오 아모데이 앤트로픽 CEO, 혹탄 브로드컴 CEO를 차례대로 만난다.
만남을 약속한 이들 모두 AI 기술 혁신과 산업 생태계를 이끄는 세계적인 빅테크 기업의 대표들로 기술 협력과 투자와 관련된 의미 있는 협의를 할 것으로 보인다.
이 대통령은 같은 날 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 이해진 네이버 의장과 함께 '샌프란시스코 AI 서밋'에 참석한다. 국내외 AI 기업과 연구자, 스타트업, 투자자를 합해 약 150명이 함께한다.
미국의 빅테크 기업들에게 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트'에 대해 설명하고 글로벌 연대를 모색한다.
특히 양국 첨단 산업을 대표하는 이들이 한 자리에서 AI 기술과 반도체 공급망 협력에 대한 심도 있는 논의가 이뤄질 것으로 예상된다.
이 대통령은 글로벌 AI 생태계에서 한국을 대체할 수 없는 나라로 만들겠다는 구상을 담은 '샌프란시스코 AI 선언'도 발표한다.
순방 이틀째 25일에는 실리콘밸리의 최상위 벤처캐피털 6개 사와 만난다. 국민연금공단과 벤처캐피털 6개 사 간 양해각서(MOU)가 맺어진다. 한미 양국의 벤처 생태계 협력과 유망 K-스타트업의 해외 투자 유치 확대 방안이 담길 것으로 보인다.
이 일정을 마지막으로 미국 방문을 마친 이 대통령은 같은 날 오후 샌프란시스코 국제공항에서 공군 1호기를 타고 남미 순방 첫 방문국인 브라질로 이동한다.
pcjay@newspim.com