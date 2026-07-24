로킷헬스케어, 美 진단기업과 AI 질병예측 플랫폼 공동개발

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

기존 신장질환 협력서 다중암·만성질환으로 확대

11월 미국 의료기관 대상 LDT 서비스 출시 목표

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 인공지능(AI) 초개인화 장기 재생 플랫폼 기업 로킷헬스케어가 미국 CLIA 인증 전문기관인 20/20 BioLabs와 'AI 기반 질병 예측 및 CLIA LDT(Laboratory Developed Test) 공동 개발'을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 24일 밝혔다.

회사에 따르면 20/20 BioLabs는 미국 존스홉킨스 출신 전문가들이 설립한 진단 전문기업이다. 이번 협약은 양사가 기존에 추진해온 만성신장질환(CKD) 예측 분야 협력을 다중암과 만성질환으로 확대하는 내용을 담고 있다.

회사는 올해 초 양사가 서명한 MOU 및 3월에 체결한 본계약이 만성신장질환(CKD) 예측에 국한된 협력 및 라이선스 아웃 로열티 계약이었다면, 이번 협약에서는 30여 개 질환을 대상으로 한 AI 알고리즘과 다중암 조기진단(MCED) 플랫폼 공동 개발까지 협력 범위를 넓혔다고 설명했다.

로킷헬스케어, 美 '존스홉킨스 출신' 진단기업과 사업 범위 확대 MOU. [사진=로킷헬스케어]

양사는 미국과 한국에서 MCED 플랫폼을 공동 검증·개발하고, 로킷헬스케어의 AI 플랫폼을 미국 CLIA 기반 LDT 형태로 개발하기 위해 협력할 계획이다.

회사에 따르면 양사는 오는 11월 미국 의료기관을 대상으로 다중암 조기검진 서비스와 만성질환 위험도 예측 서비스를 출시하는 것을 목표로 하고 있다. 이후 메디케어 적용을 위한 AI 플랫폼 개발도 공동 추진할 예정이다.

LDT는 CLIA 인증을 받은 검사실에서 자체 개발한 검사 서비스를 제공하는 제도다. 회사는 해당 제도를 활용해 미국 시장 진출을 추진할 계획이라고 설명했다.

양사가 공동 개발하는 플랫폼은 30여 개 주요 암종과 만성질환의 발생 가능성을 예측하는 AI 기반 진단 솔루션이다. 혈액검사 결과와 유전체 데이터, 염증 지표, 생활습관 정보, 바이오마커 변화 등 다양한 임상 데이터를 통합 분석하는 AI 알고리즘을 적용할 계획이다.

로킷헬스케어는 이번 협력을 통해 질병 예측과 진단 분야를 강화하고 기존 장기·조직 재생 플랫폼과의 연계도 확대한다는 방침이다.

로킷헬스케어 관계자는 "존스홉킨스 출신 전문가들로 구성된 20/20 바이오랩스와의 협력은 자사의 AI 질병예측 기술을 미국 시장에서 가장 빠르고 수익성 있게 상용화할 수 있는 최적의 기회"라며 "AI 예측, 예방, 재생의 전 과정을 아우르는 차세대 헬스케어 플랫폼으로서 올 11월 성공적인 미국 론칭을 이루고 글로벌 정밀의료 시장의 게임 체인저로 자리매김하겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com