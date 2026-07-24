괴산군, 칠성에 농기계 임대사업소 착공…도내 최다 12곳 눈앞

AI 핵심 요약beta
- 괴산군이 24일 칠성면 도정리에 농기계임대사업소 신축해 도내 최다 임대망 구축에 속도를 냈다
- 문광·칠성 사업소 완공시 임대사업소가 12개로 늘어 충북 최대 농기계 임대 체계를 갖추게 됐다
- 군은 66종 1200여대 농기계를 확보해 임대 인프라를 촘촘히 구축하고 농가 경쟁력과 소득을 높인다는 계획이다
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[괴산=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 괴산군이 칠성면 도정리 일원에 농기계 임대사업소를 새로 짓고 도내 최다 규모의 임대망 완성에 속도를 내고 있다.
지난 4월 문광사업소에 이어 칠성사업소까지 공사에 들어가면서 군은 읍·면 단위 농기계 접근성을 한층 높이게 됐다.
군은 칠성사업소를 총사업비 20억 원을 들여 지상 1층, 2개 동, 연면적 637㎡ 규모로 건립한다고 24일 밝혔다.
내부에는 보관창고, 관리실, 사무실 등이 들어서며 준공 목표 시점은 11월이다.
괴산군은 기존 괴산읍·장연·감물·청천·사리·연풍면과 함께 민선8기 들어 불정·덕평·청안·부흥 사업소를 확충해 현재 10개 임대사업소를 운영하고 있다.
문광과 칠성 사업소가 완공되면 전체 12개소로 늘어나 충북 도내에서 가장 많은 농기계 임대사업소를 갖추게 된다.
군은 이를 통해 총 66종, 1200여 대의 농기계를 확보해 임대 인프라를 더 촘촘히 구축한다는 계획이다.
송인헌 군수는 "농업 인프라의 선진화는 괴산군의 미래 발전을 결정짓는 핵심 과제"라며 "농가 경쟁력과 소득을 체계적으로 높여 대한민국 으뜸 농업 선도도시 괴산을 만들어 가겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com