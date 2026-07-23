추미애 지사 "주거권은 국민의 기본권...3기 신도시 적기 개발에 총력"

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23일 도시주택실·도시개발국 업무보고 주재...취약계층 주거 실태조사 지시

청년 월세 지원 및 매입임대주택 사업 확대...국비 지원 단가 상향 국토부 건의

청년 주거·일자리 TF 구성 지시..."전세사기 예방 등 부동산 안전망 강화"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 추미애 경기도지사는 "주거권은 국민의 기본권"이라며 도내 비주택 거주자 등 취약계층에 대한 주거 실태조사와 실효성 있는 대책 마련을 강력히 지시했다고 23일 밝혔다.

추미애 경기도지사는 23일 "주거권은 국민의 기본권"이라며 도내 비주택 거주자 등 취약계층에 대한 주거 실태조사와 실효성 있는 대책 마련을 강력히 지시했다. [사진=경기도]

추 지사는 이날 경기도청 서희홀에서 열린 도시주택실과 도시개발국 업무보고회에서 "이 순간에도 쪽방촌이나 비닐하우스 등 비주택 시설에 거주하는 경기도민이 있다는 사실을 잊지 말아야 한다"며 이같이 말했다.

또한 추 지사는 광역자치단체와 기초자치단체의 역할을 명확히 구분할 것을 주문하며 도의 역할에 맞춘 기존 사업들의 재정립과 조정을 당부했다.

이날 업무보고에서 추 지사는 청년층을 위한 주거 복지 확대와 전세사기 예방 대책을 중점적으로 강조했다.

추미애 경기도지사는 23일 "주거권은 국민의 기본권"이라며 도내 비주택 거주자 등 취약계층에 대한 주거 실태조사와 실효성 있는 대책 마련을 강력히 지시했다. [사진=경기도]

우선 청년월세 지원 및 청년 매입임대주택 사업의 소득 기준 완화, 대상 연령 확대, 지원액 상향 조정을 지시했다. 특히 청년 매입임대주택의 국비 지원 단가를 상향하도록 국토교통부에 적극 건의할 것을 주문했다.

아울러 청년과 신혼부부의 주거 문제 및 청년 일자리 정책을 종합적으로 다룰 '정책 발굴 TF' 구성을 지시하며 "어떤 어려움이 있어도 청년과 미래를 포기해서는 안 된다"고 역설했다.

부동산 시장 안정화와 관련해서는 '경기 부동산 거래 안전망' 사업을 지속 확장하고 중앙정부와의 데이터 연계를 강화해 청년층의 전세사기 피해 예방에 각별한 노력을 기울여 달라고 당부했다.

도시개발국 보고에서는 3기 신도시 개발 지연 요인을 점검하고 조속한 해결을 위한 정면 대응 의지를 밝혔다.

추미애 경기도지사는 23일 "주거권은 국민의 기본권"이라며 도내 비주택 거주자 등 취약계층에 대한 주거 실태조사와 실효성 있는 대책 마련을 강력히 지시했다. [사진=경기도]

추 지사는 "중앙정부 제안 사항과 국방부 협의 과제 시·군 간 협조 사항을 신속히 정리해 달라"며 "도지사가 직접 발로 뛰고 직원들과 힘을 모아 3기 신도시가 적기에 개발될 수 있도록 총력을 다하겠다"고 강조했다.

1141world@newspim.com