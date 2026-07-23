경기도, 신임 경제부지사에 주형철 전 경기연구원장 내정

AI 핵심 요약beta
- 경기도는 23일 주형철 전 경기연구원장을 신임 경제부지사로 내정했다
- 주형철 내정자는 IT·소프트웨어와 스타트업·모태펀드 등 혁신성장 생태계를 이끌어온 전문가다
- 문재인 정부 경제보좌관과 북방경제협력위원장, 경기연구원장 등을 역임해 중앙·지방 경제정책 경험을 갖췄다
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추미애 지사 "첨단산업 발전·민생경제 활성화 과감히 추진 기대"
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 신임 경제부지사에 주형철 전 경기연구원장을 내정했다고 23일 밝혔다. 임용 예정일은 오는 27일이다.
주형철 경제부지사 내정자는 SK텔레콤을 시작으로 SK커뮤니케이션즈 대표이사(CEO)를 지낸 정보통신(IT) 및 소프트웨어 전문가다.
이후 NHN NEXT 원장, 서울경제진흥원(SBA) 대표이사, 한국벤처투자 대표이사를 거치며 IT 인재 양성, 스타트업 육성, 정부 모태펀드 운용 등을 총괄해 혁신 성장 생태계 조성을 이끌어왔다.
또한 문재인 정부 시절 대통령 비서실 경제보좌관 겸 대통령 직속 북방경제협력위원회 위원장을 역임하며 인공지능(AI), 5G 등 국가 핵심 미래 성장동력 발굴과 주요 경제 정책 수립을 주도했다.
이후 제14대 경기연구원 원장으로 재직하며 경기도의 핵심 정책 연구를 총괄했다. 최근에는 더불어민주당 K먹사니즘본부 본부장 및 국정기획위원회 등에서 활동하며 지방자치단체와 중앙정부를 아우르는 경제 정책 전반에 대한 높은 전문성을 입증했다.
추미애 경기도지사는 주형철 내정자에 대해 "대한민국의 혁신 경제성장을 이끌어가는 데 있어 경기도의 선도적인 역할이 그 어느 때보다 중요하다"며 "도내 첨단산업 발전과 민생 경제 활성화를 위해 주요 경제 정책을 신속하고 과감하게 추진해 줄 것으로 기대한다"고 내정 배경을 밝혔다.
1141world@newspim.com