[인사] 대구광역시

AI 핵심 요약beta
- 대구시는 23일 3급·4급·5급 승진내정 인사를 단행했다
- 3급·4급에서는 공보·재난·복지·환경·도시 분야 간부가 대거 승진했다
- 5급과 연구·지도관은 각 구·군과 사업본부에서 다수 승진자가 나왔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆ 3급 승진내정
▲공보관 직무대리 한응민 ▲원스톱기업투자센터장 직무대리 이상민
◆ 4급 승진내정
▲공보관실 보도담당관 직무대리 장현섭 ▲재난안전실 사회재난과장 직무대리 박정호·자연재난과 장성훈▲보건복지국 어르신복지과 김연희▲문화체육관광국 문화예술정책과 하지영▲환경수자원국 물환경과 변명희·공원조성과 전채영 ▲맑은물하이웨이추진단 신천개발과장 직무대리 김상민 ▲미래혁신성장실 의료산업과 심계원·AI정책과 심관택 ▲경제국 섬유패션과장 직무대리 김정화·농산유통과 오창균·서용열 ▲도시주택국 건설산업과장 직무대리 지주규·토지정보과 윤정용 ▲상수도사업본부 급수부장 직무대리 곽효정 ▲달성군 건설도시국장 직무대리 최연식
◆ 5급 승진내정
▲공보관실 이원영 ▲기획조정실 김귀숙·윤소현·이수민·이승태·장선미 ▲재난안전실 김성갑·임재호·최숙자·김기보 ▲행정국 김명희·조성수·강성기·황재철·황종식·김시형 ▲보건복지국 강영란·윤기봉·신정민 ▲청년여성교육국 신성련·박만원 ▲대학정책국 배선월 ▲문화체육관광국 남상협·정재훈·이승환 ▲환경수자원국 장수지·남상권·김재진·문현기·하헌직·최오식·곽용섭 ▲미래혁신성장실 백애경·태세희·문창배·박주연·유대종·임창규·하정애 ▲신공항건설단 신공항건설국 최영욱 ▲경제국 김현철·김준혁·김재계·이주선·정명화·도은희·김기범 ▲도시주택국 홍성욱·배일경 ▲교통국 신동하·오영주·정대호·김동현·이두희·최경준·강창묵 ▲원스톱기업투자센터 이충기 ▲상수도사업본부 백정화·권현주·김종선 ▲감사위원회 박건정·박신영▲동구 홍성숙·강호진 ▲서구 이경숙 ▲남구 이경호·오지현 ▲북구 김재문·양차웅·김광삼 ▲수성구 김성혜·하인숙·이환주·김상훈·이정주 ▲달서구 최현식·감진희·이영기 ▲달성군 윤희철·우승수 ▲군위군 윤상인
◆ 연구·지도관 승진내정
▲보건환경연구원 이은진·곽진희·권종대·한개희 ▲상수도사업본부 윤민혜 ▲달성군 조현정 ▲군위군 황태경
[대구=뉴스핌] nulcheon@newspim.com