마포구, AI 불법촬영 탐지 시스템으로 화장실 속 몰카 예방

AI 핵심 요약beta
- 마포구가 23일 공중화장실 71곳에 AI 불법촬영 탐지시스템을 구축해 24시간 모니터링을 시작했다.
- 마포구는 5억원을 투입해 공중화장실·공공청사 등 35곳에 불법촬영 탐지 장비 181대를 설치했다.
- 영상 전송 데이터와 패턴을 실시간 분석해 의심 기기를 탐지하고 관제서버가 관리자에게 즉시 알려 범죄를 선제적으로 예방한다.
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[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 마포구가 불법촬영 범죄 예방을 위해 지역 내 공중화장실 71곳에 인공지능(AI) 기반 불법촬영 탐지시스템을 구축하고 24시간 상시 모니터링에 나선다고 23일 밝혔다.
마포구는 올해 특별조정교부금 5억원을 투입해 공중화장실과 공공청사 등에 불법촬영 탐지 장비 181대를 설치했다. 설치 장소는 공원 내 공중화장실 등 35곳 45대, 16개 동주민센터 화장실 54대, 홍대거리 공중화장실 4곳 5대, 구청사를 포함한 공공청사 4곳 50대, 실뿌리복지센터 화장실 12곳 27대다.
이번 시스템은 휴대용 탐지기를 활용한 기존 정기 점검 방식의 한계를 보완하기 위해 도입됐다. 영상이 업로드되거나 전송될 때 발생하는 데이터 양과 전송 패턴을 실시간으로 분석해 불법촬영 의심 기기를 식별한다.
의심 기기가 탐지되면 중앙 관제서버가 시설 관리자에게 즉시 상황을 전달해 신속한 현장 점검과 대응이 이뤄지도록 한다.
마포구는 이번 시스템 구축을 통해 불법촬영 범죄를 선제적으로 예방하고 공중화장실 이용자의 불안감을 줄일 수 있을 것으로 기대하고 있다.
유동균 마포구청장은 "공중화장실은 누구나 안심하고 이용할 수 있어야 하는 공간"이라며 "AI 기반 불법촬영 탐지시스템으로 촘촘한 안전망을 마련해 구민의 일상을 안전하게 지켜나가겠다"고 말했다.
blue99@newspim.com