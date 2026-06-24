마포구, 자치구 동행센터 '최우수'…복지 통합서비스 성과 인정

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울 마포구는 서울시가 실시한 '2025년 자치구 동행센터 운영 성과평가'에서 최우수 자치구로 선정됐다고 24일 밝혔다. 이번 평가는 서울시 25개 자치구를 대상으로 총괄·복지·건강 3개 분야 20개 지표를 기준으로 진행됐다.

주요 평가 항목은 사회복지 전달체계 개편, 복지사각지대 발굴·맞춤형 관리, 건강취약계층 지원, 복지·건강 협업체계 구축 등이다.

'1인 중장년층 더-이음' 프로그램 모습 [사진=마포구]

마포구는 동행센터를 중심으로 주민의 복지와 건강을 아우르는 통합서비스를 제공하며, 복지사각지대 해소와 건강 돌봄 강화에 힘써왔다. 주민 중심의 복지전달체계를 바탕으로 위기가구를 발굴하고 건강취약계층을 체계적으로 지원하는 한편, 복지와 건강이 유기적으로 연결되는 지역사회 통합돌봄 체계를 구축한 성과를 높이 평가받았다.

대표적으로 사회적 고립 위험이 높은 중장년 1인 가구를 대상으로 추진한 '1인 중장년층 더-이음 사업'이 우수사례로 꼽혔다. 이 사업은 건강코디네이터와 전담주치의를 연계해 건강상담과 의료서비스를 제공하고 정서지원 프로그램을 통해 사회적 관계 회복과 건강 증진을 지원했다.

지난해에는 중장년 1인 가구 95명을 대상으로 통합사례관리를 실시했으며 건강검진 39건, 주치의 상담 527건, 의료비 지원 180건 등이 제공됐다. 또 소통과 관계 형성을 위한 프로그램을 100회 운영해 누적 964명이 참여하는 등 사회적 관계망 확대에도 기여했다.

아울러 마포구는 '마포 안심 똑똑! 모바일 안심케어 서비스'를 운영하며 사회적 고립 위기가구의 고독사를 예방하기 위한 상시 돌봄체계를 구축했다고 덧붙였다. 이 서비스는 휴대전화 통화 이력과 모바일 애플리케이션, IoT 기기 등을 활용한 모니터링 시스템을 통해 안부를 확인하고, 긴급신고 기능과 연계해 신속 대응이 가능하다.

이 서비스는 지난해 4089가구가 이용했고, 안부 확인 요청 건 처리율 97%를 기록하는 등 위기 징후를 조기에 발견하고 대응하는 안전망 역할을 수행했다는 설명이다.

마포구 관계자는 "이번 최우수 자치구 선정은 동행센터와 지역사회가 함께 이뤄낸 뜻깊은 성과"라며 "앞으로도 주민 곁에서 복지와 건강을 세심하게 살피며 맞춤형 통합돌봄 서비스를 더욱 강화해 나가겠다"고 전했다.

kh99@newspim.com