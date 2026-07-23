경남도, 통영 욕지도 해수담수화 착수…내년 가뭄 대비 체계 구축

안정적 수돗물 공급 체계 구축

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도가 통영 욕지도 해수담수화로 가뭄 대비 나선다.

도는 통영시 욕지도의 물 부족 문제를 해소하기 위해 국비 14억 원을 확보해 오는 10월 중 해수담수화 시설 설치에 착수할 계획이라고 23일 밝혔다. 도는 이번 시설을 통해 2027년 1~4월 가뭄 등 향후 건기에도 대응할 수 있는 대체수원을 확보한다는 구상이다.

경남 통영 욕지댐 전경[사진=경남도] 2026.07.23

욕지도는 현재 욕지댐을 주된 식수원으로 사용하고 있어 강수량 부족으로 저수율이 떨어질 경우 생활용수 공급에 차질이 발생할 위험이 크다. 도서지역 특성상 추가 수원 확보가 쉽지 않아 가뭄이 장기화되면 제한급수와 주민 생활 불편으로 이어질 우려도 꾸준히 제기돼 왔다.

도는 이러한 구조적 취약성을 보완하기 위해 바닷물을 생활용수로 전환할 수 있는 해수담수화 시설을 도입하기로 했다. 시설이 가동되면 욕지댐 저수율이 낮아지는 상황에서도 보완 수원을 활용할 수 있어, 가뭄 시에도 제한급수 없이 수돗물을 공급할 수 있는 체계를 갖추게 된다.

이번 국비 조기 확보는 올해 욕지도 가뭄 대응 과정에서 경남도가 통영시와 함께 현장 상황을 정부에 지속적으로 공유하고 도서지역 물 부족 문제 해결의 시급성을 적극 건의한 결과라는 게 도의 설명이다. 도는 10월 착공을 목표로 통영시와 세부 계획을 협의 중이며, 설치 이후에는 시운전과 수질 확인 절차를 거쳐 주민이 안심하고 사용할 수 있도록 관리할 방침이다.

그간 도는 욕지도 식수댐 저수율 상시 점검, 지하관정 개발·가동, 비상급수 체계 운영, 관계기관 협력 등으로 가뭄에 대응해 왔다. 이번 해수담수화 시설 설치는 기존 비상급수 대책에 더해 항구적인 보완 수원을 확보하는 조치로, 도서지역 가뭄 대응력을 한 단계 끌어올릴 것으로 기대된다.

이재철 환경산림국장은 "이번 국비 확보는 욕지도 물 부족 문제 해결을 위해 도가 현장 중심으로 대응하고 정부에 꾸준히 건의한 결과"라며 "해수담수화 시설을 차질 없이 설치해 욕지댐 저수율에만 의존하지 않고 가뭄에도 제한급수 없는 안정적인 수돗물 공급 기반을 마련하겠다"고 말했다.

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