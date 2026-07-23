순창군, 경천 두물머리 바닥분수 개장…도심 휴식공간 제공

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- 순창군은 23일 경천 두물머리 공원 바닥분수를 25일부터 운영한다고 밝혔다.
- 바닥분수는 여름방학 군민 물놀이 휴식공간으로 25일부터 8월23일까지 무료 개방된다.
- 군은 11시~19시 탄력 운영과 정기 점검으로 어린이 안전과 쾌적한 물놀이 환경을 제공할 계획이다.
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정기 안전점검·수질관리...안심 물놀이 환경 조성
[순창=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 순창군은 여름철 무더위를 식혀줄 경천 두물머리 공원 바닥분수를 오는 25일부터 운영한다고 23일 밝혔다.
바닥분수는 '경천·양지천 수변 종합개발사업'의 하나로 조성된 순창읍 남계리 두물머리 공원 내 물놀이 수경시설로 올해 처음 운영된다.
군은 여름방학과 휴가철을 맞아 어린이와 군민들에게 시원한 휴식공간을 제공하고 경천 일대를 대표 친수공간으로 조성하기 위해 이번 사업을 마련했다.
운영 기간은 오는 25일부터 8월 23일까지 30일간이며 누구나 무료로 이용할 수 있다.
운영시간은 오전 11시부터 오후 7시까지다. 어린이 안전과 시설 과열 방지를 위해 30분 단위로 가동하며 점심시간인 낮 12시부터 오후 1시까지는 운영을 중단한다. 또 수질 관리와 시설 정비를 위해 매주 월요일은 휴무한다.
군은 어린이들이 주로 이용하는 시설인 만큼 정기적인 안전점검과 수질 관리를 실시해 안전하고 쾌적한 물놀이 환경을 제공할 계획이다.
최영일 순창군수는 "새롭게 조성된 두물머리 바닥분수가 무더위에 지친 군민과 어린이들에게 도심 속 힐링 명소가 되길 바란다"며 "이용객 모두가 안전하게 즐길 수 있도록 이용수칙과 안전수칙을 준수해 달라"고 말했다.
lbs0964@newspim.com