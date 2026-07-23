李대통령 "부동산 가격, 억지로 낮추자는 것 아냐"

23일 부동산정책 국민 대토론회

"가격 목표 정해 수요·공급 억제

사회주의 국가에 가깝지 않나"

'억지로 통제' 부정적 견해 피력

"수요·공급 시장가격 존중해야"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 23일 부동산 정책 목표에 대해 "억지로 가격을 낮추자는 것은 아니다"고 강조했다.

이 대통령은 이날 오전 서울 여의도 KBS 별관 스튜디오에서 열린 '부동산 정책 국민 대토론회'에서 "비정상적인 수요와 공급에 의해서 가격이 잘못 형성되는 걸 막자는 것"이라며 이같이 말했다.

이 대통령은 "주택 가격의 목표를 정해놓고 그것에 맞춰서 수요와 공급을 억제하거나 조정하겠다고 하면 그것은 사회주의 국가에 가깝지 않나"라며 "그게 가능하지도 않다"고 했다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 23일 서울 KBS 별관 스튜디오에서 열린 '부동산 정책 국민 대토론회'에서 모두발언을 하고 있다. [사진=KTV] 2026.07.23

이 대통령은 "지금 같은 대한민국 경제 상황에서 시장 질서를 완전히 무시하고 수요와 공급을 억지로 어떻게 하거나 아니면 가격을 통제해서 낮추거나 높이자는 것은 정책 목표가 되기 어렵다"고 강조했다.

이 대통령은 "한강이 내려다보이는 아파트라면 가격이 얼마든지 상관없이 무조건 사야 되겠고 그럴 경제적 능력이 된다면 존중해 줘야된다고 생각한다"며 "그걸 왜 그걸 통제하겠나"라고 반문했다.

특히 이 대통령은 "다만 거기에 대해서는 사회적 부담을 상응하게 하는 게 필요하다"며 "인근 지역보다 골목 한 개 차이로 가격이 2배 차이가 나고 그런 경우 많은 데 그게 비정상이라고 보지 않는다. 거기에 상응하는 사회적 부담을 하면 되고 그래서 정상화하는 게 목표"라고 했다.

이 대통령은 "정당한 수요와 적정한 공급에 따라서 만들어진 시장가격은 존중해야 한다"면서도 "다만 모든 사람들이 '집은 사 놓으면 돈 되더라' '빌려서라도 사자' '돈 버는 길은 인생을 걸고 집을 사는 것밖에 없다' 이렇게 생각하고 모두가 거기 몰리면 언젠가는 문제가 생긴다"고 지적했다. 이 대통령은 "그걸 미리 막자는 것"이라고 강조했다.

pcjay@newspim.com