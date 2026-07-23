한국예탁결제원, 상반기 펀드 이익배당금 40조원…70.4% 증가

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공모 6조793억원·사모 33조9216억원 지급

재투자율 67%…신규 설정액 49조2291억원

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국예탁결제원은 2026년 상반기 펀드 이익배당금 지급액이 40조9억원으로 전년 동기보다 70.4% 증가했다고 23일 발표했다. 지난해 상반기 지급액은 23조4699억원이었다.

이번 통계는 한국예탁결제원을 통해 발행 등록된 투자신탁과 투자회사형 펀드를 대상으로 집계했다. 상장지수펀드(ETF), 외화표시 수익증권, 모펀드 등은 제외했다.

공모펀드 이익배당금은 6조793억원으로 전년 동기보다 63.1% 증가했다. 사모펀드는 33조9216억원으로 71.8% 늘었다.

[사진=한국예탁결제원]

이익배당금을 지급한 펀드는 공모펀드 1680개와 사모펀드 9225개 등 총 1만905개로 집계됐다. 전년 동기 대비 공모펀드는 12.4%, 사모펀드는 9.8%, 전체 펀드는 10.2% 증가했다. 특정 펀드가 여러 차례 이익배당금을 지급한 경우 펀드 수는 중복 산정됐다.

유형별로 보면 공모 주식·주식혼합형 펀드의 이익배당금은 지난해 상반기 2181억원에서 올해 상반기 2조713억원으로 849.7% 증가했다. 사모 주식·주식혼합형 펀드는 1조219억원에서 6조8798억원으로 573.2% 늘었다.

공모 부동산·특별자산형 펀드도 149억원에서 778억원으로 422.1% 증가했다. 재간접·파생상품투자형 등을 포함한 기타 유형은 공모펀드가 8165억원으로 172.3%, 사모펀드가 17조1163억원으로 162% 증가했다.

반면 머니마켓펀드(MMF) 이익배당금은 공모펀드가 1조8492억원으로 17.2%, 사모펀드가 1조2972억원으로 2% 감소했다. 사모 채권·채권혼합형은 1조2087억원으로 53.4%, 사모 부동산·특별자산형은 7조4196억원으로 10.3% 줄었다. 공모 채권·채권혼합형은 1조2645억원으로 31.8% 증가했다.

상반기 지급된 이익배당금 가운데 해당 펀드에 다시 투자된 금액은 26조7961억원으로 집계됐다. 전체 재투자율은 67%다.

공모펀드 재투자액은 5조7316억원으로 재투자율이 94.3%였고, 사모펀드 재투자액은 21조645억원으로 재투자율이 62.1%였다. 예탁결제원은 사모펀드의 경우 재투자가 어려운 부동산·특별자산형 펀드의 이익배당금 비중이 21.9%로 공모펀드의 1.3%보다 높아 재투자율이 상대적으로 낮았다고 설명했다.

유형별 재투자율은 ▲MMF 95.9% ▲주식·주식혼합형 90.2% ▲채권·채권혼합형 84.9% ▲기타 75.8% ▲부동산·특별자산형 0.3%였다.

2026년 상반기 신규 펀드 설정액은 49조2291억원으로 전년 동기 37조4837억원보다 31.3% 증가했다. 신규 설정액은 해당 기간 새로 설정된 펀드의 최초 설정액을 뜻한다.

공모펀드 신규 설정액은 4조6333억원으로 전년 동기 대비 97.1% 증가했다. 사모펀드는 44조5958억원으로 26.9% 늘었다.

새로 설정된 펀드는 공모펀드 151개와 사모펀드 1547개 등 총 1698개다. 전년 동기 대비 공모펀드는 22.8%, 사모펀드는 41.9%, 전체는 40% 증가했다.

유형별 신규 설정액을 보면 공모 채권·채권혼합형은 전년 동기보다 1조2004억원 늘어난 2조2004억원, 기타 유형은 1조2071억원 증가한 2조2999억원이었다. 공모 MMF와 주식·주식혼합형은 각각 600억원과 647억원 감소했다.

사모펀드에서는 기타 유형이 17조5943억원으로 전년 동기보다 8조3874억원 증가했다. 주식·주식혼합형은 9887억원 늘어난 2조5995억원, 부동산·특별자산형은 8222억원 증가한 11조836억원이었다. 채권·채권혼합형은 4757억원, MMF는 2600억원 감소했다.

상반기 청산분배금 지급액은 27조5044억원으로 전년 동기 22조1745억원보다 24% 증가했다.

공모펀드 청산분배금은 6463억원으로 8% 감소한 반면 사모펀드는 26조8581억원으로 25.1% 증가했다. 청산분배금을 지급한 펀드는 공모 156개와 사모 1151개 등 총 1307개로 전년 동기보다 40.4% 늘었다.

사모 채권·채권혼합형 청산분배금은 전년 동기보다 2조3570억원 증가한 11조7076억원이었다. 기타 유형은 4조456억원 늘어난 8조6746억원, 주식·주식혼합형은 3858억원 증가한 1조3448억원으로 집계됐다.

사모 부동산·특별자산형은 1조1287억원 감소한 5조1311억원이었다. 공모펀드에서는 주식·주식혼합형과 기타 유형이 각각 545억원과 420억원 증가했으며, MMF와 채권·채권혼합형은 각각 1014억원과 591억원 감소했다.

dconnect@newspim.com