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가양동 CJ공장부지, 960가구 아파트 포함한 '직주락' 복합개발 추진

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AI 핵심 요약

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  • 서울시가 22일 가양동 CJ공장부지 개발계획을 수정가결했다.
  • 부지에는 공동주택 약 960가구와 지식산업센터 등이 들어선다.
  • 청년·어르신시설과 녹지 조성해 직주락 거점으로 바꾼다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

지식산업센터 부지 1개소 공동주택 전환…약 960가구 공급
산업·업무·판매시설 계획대로 조성, 기존 일자리 기능도 유지
어르신 건강·여가시설, 청년 창업·활동공간 마련, 생활편의 확대

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 서울 강서구 가양동 양천향교역 인근 CJ공장부지 일대가 아파트, 업무·판매시설, 청년 및 어르신 커뮤니티시설이 복합되는 '직주락 복합거점'으로 재편된다. 

23일 서울시에 따르면 지난 22일 개최된 제13차 도시·건축공동위원회는 이같은 내용을 담은 '가양동 CJ공장부지 지구단위계획 및 특별계획구역 세부개발계획' 결정 변경안을 수정가결했다.

대상지는 강서구 가양동 92-1번지 일원으로 서울지하철 9호선 양천향교역과 인접하고 양천로와 올림픽대로를 통해 서울 주요 지역으로의 접근이 편리하다. 서측에는 마곡산업단지 등 일자리 중심지역이, 주변에는 가양·등촌택지개발지구 등 공동주택단지가 위치해 산업과 주거 기능을 연계할 수 있는 입지적 여건을 갖추고 있다.

가양동 CJ공장부지 조감도 [자료=서울시]

이를 토대로 대상지는 2022년 전체 부지에 지식산업센터와 업무·판매시설을 조성하는 개발계획이 마련됐다. 2023년 건축허가를 거쳐 2025년 착공했으며 현재 지식산업센터 1개 부지와 업무·대형 판매시설 부지는 공사가 진행되고 있지만 나머지 지식산업센터 부지는 이번 계획 변경을 위해 공사가 중단된 상태다.

서울시는 준공업지역의 산업기능을 유지하면서 지역 여건에 따라 주택과 녹지·생활편의시설을 함께 도입하는 복합개발 방안을 검토하고 있다. 이에 넓은 부지와 마곡 일자리 지역, 가양·등촌 주거지역 사이에 위치한 대상지의 특성을 활용해 일자리와 주거, 여가가 어우러지는 '직주락' 복합공간으로 조성할 계획이다.

이번 계획에 따라 기존 지식산업센터 부지 1개소는 공동주택 부지로 변경돼 약 960가구를 공급하고 나머지 부지에는 지식산업센터와 업무·판매시설을 계속 조성한다. 이를 통해 주택을 공급하면서도 준공업지역의 산업과 일자리 기능을 유지할 계획이다.

공동주택은 북측 학교의 교육환경을 고려해 학교와 가장 가까운 구간에 저층 주동을 배치한다. 또한 지식산업센터 계획 당시 3개소였던 차량 출입구 중 학교 쪽 출입구를 삭제하고 2개소로 조정해 통학 안전을 강화할 예정이다. 또한 공동주택 부지 주변에는 폭이 넓은 보행공간과 도로변 녹지, 주민 휴게공간을 조성해 지역 주민을 위한 쾌적한 보행환경을 마련한다.

공동주택과 업무·판매시설이 맞닿는 구간에는 보행로와 녹지공간을 조성해 두 공간 사이를 완충하고, 공동주택의 사생활 보호와 시설 이용자의 보행 편의를 함께 고려했다. 주요 보행로가 만나는 지점에는 소규모 녹지·휴게공간을 배치해 보행자가 잠시 머물 수 있도록 할 예정이다.

아울러 어르신의 건강·여가 활동을 지원하는 '우리동네 활력충전소'와 청년의 창업·커뮤니티 활동을 지원하는 청년시설을 함께 조성해 지역 주민을 위한 생활편의시설을 확충한다. 시설은 지하 1층~지상 6층 규모로 조성되며 어르신을 위한 건강·여가·문화 프로그램과 청년을 위한 소통·협업, 창작·휴게공간을 마련할 예정이다. 또 어린이공원과 공영주차장 등 기존에 계획된 시설도 함께 조성해 지역 주민의 생활편의를 높일 예정이다.

이번 계획으로 가양동 CJ공장부지는 산업시설 위주의 공간에서 일자리와 주거, 주민 편의시설이 함께 들어서는 복합공간으로 바뀐다. 서울시는 기존 산업기능을 유지하면서 주택과 보행·녹지공간을 함께 확충해 일하고 거주하며 여가를 누릴 수 있는 준공업지역의 '직주락' 복합거점이 될 것으로 기대하고 있다.

김창규 서울시 도시공간본부장은 "이번 계획은 변화한 산업 여건과 지역 특성을 반영해 준공업지역의 기능을 합리적으로 재편하는 데 의미가 있다"며 "주거와 산업시설이 조화를 이루고 주민과 근로자 모두 편리하게 이용할 수 있도록 계획을 차질 없이 추진할 것"이라고 말했다.

donglee@newspim.com

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