KB국민은행, 예금토큰 결제 인프라 확대 사업 참여

소상공인 수수료 부담 완화
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = KB국민은행이 차세대 디지털 결제 인프라 구축 사업에 참여한다.
KB국민은행은 과학기술정보통신부와 한국인터넷진흥원이 추진하는 '블록체인 혁신선도 프로젝트'의 '예금토큰 기반 결제 인프라 확대 사업' 참여기관으로 선정됐다고 23일 밝혔다.
이번 사업은 금융결제원이 주관하고 한국은행, 재정경제부, 시중은행, 결제대행사 등이 참여하는 민관 협력 프로젝트로, 중앙은행 디지털화폐(CBDC) 기반 예금토큰을 실제 결제 환경에 적용하는 것이 목표다.
국민은행은 다수의 PG사와 VAN사와 협업 체계를 구축해 가맹점이 별도 설비 변경 없이 예금토큰 결제를 도입할 수 있도록 지원한다. 이를 통해 결제 수수료 부담을 낮추고, 기존 수일이 걸리던 정산을 즉시 처리하는 구조로 개선할 계획이다.
또한 블록체인 및 IT 분야 중소기업과 협력해 지갑 연동, 보안, 스마트계약 등 핵심 기술을 공동 개발하고, 디지털 금융 생태계 확산에도 기여할 방침이다.
peterbreak22@newspim.com