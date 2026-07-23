포티투닷, 자율주행·차량용 OS 인재 뽑는다…연말까지 200명

AI 핵심 요약beta
- 포티투닷이 23일 모빌리티 AI 강화를 위해
- 7개 부문 30여 개 직무 경력직 70명 채용에 나섰다.
- 채용은 23일부터 다음달 5일까지 진행하며
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차그룹의 글로벌 소프트웨어센터 포티투닷이 모빌리티 인공지능(AI) 경쟁력 강화를 위해 최대 70여 명 규모의 경력직 집중 채용에 나선다.
포티투닷은 자율주행과 AI, 차량용 운영체제(OS), 앱마켓 등 7개 부문 30여 개 직무에서 경력사원을 모집한다고 23일 밝혔다.
주요 개발 직무는 자율주행 소프트웨어 엔지니어와 딥러닝 엔지니어, 프론트엔드 엔지니어 등이다. 서비스 기획과 사업개발 등 비개발 직군도 채용한다.
채용 절차에는 서류 접수부터 최종 결과 안내까지 최대 28일 이내에 마무리하는 '빠른 채용 프로세스'를 도입한다. 서류 합격 여부는 업무일 기준 최대 7일 이내에 안내하며, 최종 합격자는 이르면 10월 초 입사한다.
포티투닷은 이번 집중 채용을 포함해 올해 말까지 약 200명을 새로 채용할 계획이다. 자율주행과 차량용 소프트웨어, AI 서비스 등 현대차그룹의 소프트웨어 중심 자동차 전환에 필요한 인력을 확보한다는 방침이다.
포티투닷은 현대차그룹과 차량용 음성 AI 에이전트 '글레오 AI', 차량용 인포테인먼트 시스템 '플레오스 커넥트' 기반 앱마켓 등을 개발하고 있다. 관련 기술은 최근 현대차와 기아 신차에 순차적으로 적용되고 있다.
채용 접수는 23일부터 다음 달 5일까지 진행된다.
포티투닷 관계자는 "현대차그룹의 모빌리티 AI 경쟁력 강화를 위해 관련 분야의 우수 인재를 지속해서 영입할 것"이라고 말했다.
chanw@newspim.com