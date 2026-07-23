노브랜드 버거, '소버 라이프' 트렌드 겨냥 카스 제로와 여름 팝업

AI 핵심 요약beta
- 신세계푸드는 23일 노브랜드 버거 성수랩·코엑스점에서 카스 제로와 팝업스토어를 운영한다고 밝혔다
- 성수랩점은 홈캉스 콘셉트, 코엑스점은 직장인 겨냥 버맥집 콘셉트로 포토존·이벤트 등 체험형 프로그램을 제공한다
- 일부 11개 매장에서 카스 제로 팩 구매 시 무료 증정과 스크래치 쿠폰·콜라보 키링·SNS 이벤트 등을 진행한다
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 신세계푸드의 노브랜드 버거가 오는 8월 23일까지 성수랩점과 코엑스점에서 논알코올 맥주 브랜드 카스 제로와 함께 '어메이징 버맥집' 팝업스토어를 운영한다고 밝혔다.
최근 MZ세대를 중심으로 취하지 않는 삶을 추구하는 '소버 라이프(Sober Life)'가 새로운 외식 트렌드로 자리 잡으면서 술 대신 논알코올 맥주와 음식을 함께 즐기려는 소비자가 늘고 있다. 노브랜드 버거는 이 같은 트렌드와 여름철 외식 수요에 맞춰 버거와 카스 제로의 페어링 경험을 제안하기 위해 이번 팝업스토어를 마련했다.
팝업스토어는 노브랜드 버거의 밝고 트렌디한 감성과 카스 제로 모델인 배우 백현진의 이미지를 담은 공간으로 꾸며졌으며, 상권 특성에 맞춰 성수랩점과 코엑스점이 각각 다른 콘셉트로 구성된다.
젊은 층이 많이 찾는 성수랩점은 '어메이징 홈캉스' 콘셉트로 휴가 시즌 집에서 홈캉스를 보내는 듯한 편안한 분위기의 공간과 체험 콘텐츠로 꾸며진다. 이색 포토존과 카스 오브제, 100% 당첨 스크래치 카드 이벤트 등 체험형 프로그램도 운영한다.
오피스 상권인 코엑스점은 직장인들이 점심시간과 퇴근길에 부담 없이 즐길 수 있도록 '어메이징 버맥집' 콘셉트로 운영된다. NBB 회식 이벤트와 포스트잇 존, 100% 당첨 스크래치 쿠폰 이벤트 등이 진행된다.
노브랜드 버거는 팝업스토어 오픈을 기념해 성수랩점, 코엑스점, 홍대점, 고속터미널점, 동서울터미널점, 원마운트점, 스타필드안성점, SSG랜더스필드점, 대전시청점, 대구중앙로점, 역삼점 등 매장 11곳에서 '카스 제로 팩' 구매 고객에게 카스 제로 1캔을, '카스 제로 투게더 팩' 구매 고객에게는 카스 제로 2캔을 무료로 제공한다. 월별로는 선착순 구매 고객에게 '100% 당첨 스크래치 쿠폰(7월)'과 한정판 '노브랜드 버거X카스 제로 콜라보 키링(8월)'을 각각 증정하며, SNS 인증 이벤트도 함께 진행한다.
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