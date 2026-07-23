요금제 안정 다음은 AI 인프라 협력...정부·통신 3사, 내달 민관협의체 가동

배경훈 부총리·통신 3사 대표 회동

3대 메가프로젝트 등 AI 인프라 구축 논의



[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관과 이동통신사 대표이사(CEO)가 3개월 만에 다시 만났다. 지난 번 회동에서 전 요금제에 데이터안심옵션(Qos)을 도입하기로 한 데 이어 이번에는 인공지능 데이터센터(AI DC)를 비롯한 AI 인프라 구축에 협력하기로 뜻을 모았다.

과기정통부는 23일 SKT 사옥에서 정재헌 SK텔레콤 대표, 박윤영 KT 대표, 홍범식 LG유플러스 대표와 간담회를 개최하고 AI시대 네트워크 고도화와 민생 안정 방안을 논의했다고 밝혔다.

이번 회동은 지난 4월 통신 3사 대표와 배 부총리가 회동한 이후 3개월 만으로 정부와 이통 3사 대표의 소통 정례화 발표 이후 첫 번째 만남이다. 과기정통부는 이날 SK텔레콤 사옥을 시작으로 추후 LG유플러스와 KT에서도 간담회를 진행할 예정이다.

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관과 통신 3사 대표가 23일 오전 서울 중구 SKT타워에서 열린 간담회에서 AI 인프라 구축 방안을 논의했다. [사진= 과기정통부]

◆ 정부 "통신사 AX 지원에 최선"...8월부터 민관협의체 운영

정부는 차세대 네트워크 투자에 대해 통신 3사와 적극 소통하겠다고 밝혔다.

배 부총리는 간담회에 앞서 모두발언을 통해 "차세대 네트워크 투자와 민생안정에 힘을 더 기울여야 한다"라며 "3대 메가 프로젝트의 AI DC, 피지컬AI, 자율주행까지 AI 확산에 따라 국가 AI 경쟁력 핵심 경쟁으로 부상하고 있는 차세대 네트워크에 대해 본격 상의드릴 것"이라고 말했다.

배 부총리는 "통신사도 AI 기업으로 나아가야 한다. AI 기반 인프라, 플랫폼, 전반적인 통신체계 준비를 위한 AX에 최선을 다해 지원하겠다"라며 "기술 경쟁이 빠르고 치열하게 이뤄지고 있어 그 속도를 따라잡기 위해서는 빠르게 변해야 한다. 통신업계의 과감한 투자와 변화를 당부하며 정부도 전폭적인 지원을 약속하겠다"라고 강조했다.

민생안정을 위한 통신사의 협조도 당부했다. 배 부총리는 "최근 국제유가 변동성 등 국제 상황 혼란에 있는데 범국가적인 민생안정 노력에 동참을 부탁드린다"라고 말했다.

정부는 통신3사와 네트워크 투자 및 통신규제 개선을 종합 패키지로 논의할 민관 협의체를 8월부터 구성･운영키로 했다.

◆ 통신 3사 대표 "AI 인프라 구축 협력" 한 목소리

간담회에 참석한 통신 3사 대표들은 정부의 AI 인프라 구축에 적극 협력하겠다고 입을 모았다.

박윤영 KT 대표는 "대한민국 3대 메가프로젝트에 적극 동참하겠다. AI DC를 실수요 기반의 1GW 규모로 확충하고 전국 3500개 국사 기반으로 AI 인프라를 구축해 AI의 기초를 다질 것"이라며 "피지컬 AI 얼라이언스를 통해 실증사업에서 중심 역할을 수행하고 골든타임을 놓치지 않고 피지컬 AI 1강이 되도록 할 것"이라고 전했다.

정재헌 SKT 대표는 "3대 메가프로젝트 한 축을 담당하는 기업으로 역할과 책임을 다 할 것"이라며 "4월 간담회 주제가 신뢰와 민생, 미래였다면 오늘은 AI와 네트워크가 주제다. 3대 메가프로젝트 성공을 위해 대화가 성과가 있을 것으로 기대한다"라고 말했다.

홍범식 LG유플러스 대표는 "대한민국 AI가 글로벌 무대를 리딩할 수 있도록 원LG의 시너지를 바탕으로 인프라와 모델, 서비스가 선순환하는 생태계를 만드는 데 온 힘을 다할 것"이라며 "파주 AI DC를 AI 인프라 산업의 레퍼런스 팩토리로 키우고 그 인프라 위에 경쟁력 있는 AI 모델을 발전시켜 소버린 AI 생태계를 구축할 것"이라고 강조했다.

한편 이날 간담회에서 SKT는 6G, 지능형 기지국(AI-RAN) 등 미래 네트워크 진화와 AI 경쟁력 강화에 대한 비전을 발표했다. KT는 해저케이블 용량 확대 및 육양국 다변화, 저궤도위성망 경쟁력 확보 방안을, LGU+는 연내 5G 단독모드(SA) 구축과 AI 기반 자율운영 네트워크 구현 등에 대한 계획을 공유했다.

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