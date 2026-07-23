호반그룹, 저출생·고령화 해법 찾는다…인구연구원에 5억 후원

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2023년부터 한반도미래인구연구원 후원

전국 5개 권역 인구포럼 등에 활용

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 호반그룹이 저출생과 고령화, 지방소멸 등 인구위기 극복을 위한 연구와 사회적 공감대 확산을 지원한다.

김대헌 호반그룹 기획총괄사장(오른쪽)과 정운찬 한반도미래인구연구원 이사장이 지난 21일 서울 강남구 한반도미래인구연구원에서 인구 감소 및 지방 소멸 극복을 위한 후원금 전달식을 진행한 후 기념촬영을 하고 있다. [사진=호반그룹]

23일 호반그룹은 인구위기 극복과 지속가능한 미래사회 조성을 위해 한반도미래인구연구원에 후원금 5억원을 전달했다고 밝혔다.

전달식에는 김대헌 호반그룹 기획총괄사장과 정운찬 한반도미래인구연구원 이사장, 이인실 한반도미래인구연구원장 등 관계자 10여명이 참석했다.

이번 후원금은 농어촌상생협력기금을 통해 마련됐다. 저출생과 고령화, 지방소멸 등 우리 사회가 직면한 인구문제에 관한 연구와 사회적 공감대 확산을 위한 사업에 활용될 예정이다.

호반그룹은 인구위기 대응 방안을 논의하는 인구포럼과 토론회 개최, 국민 인식 개선 활동 등을 지원한다.

지난달 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 올해 인구포럼에서는 'AI 시대의 시니어 이코노미와 돌봄 생태계'를 주제로 초고령사회 대응 방안을 논의했다.

AI 기반 서비스와 돌봄 전략, 성장 단계별 아동 돌봄 지원, 기업의 가족 친화 제도 확대 방안 등이 주요 의제로 다뤄졌다. 한반도미래인구연구원은 이를 바탕으로 전남·광주와 전북, 경기, 경북, 부산·울산·경남 등 전국 5개 권역에서 지역 인구포럼을 개최할 예정이다.

호반그룹은 2023년부터 인구위기 극복을 위해 한반도미래인구연구원을 후원해 지금까지 20억5000만원을 지원했다.

임직원의 일·가정 양립을 위한 가족친화 복리후생 제도도 운영하고 있다. 출산·육아 지원 확대와 다양한 사회공헌 활동을 통해 저출생 문제 해결과 지속가능한 사회 환경 조성에도 힘쓰고 있다.

김대헌 호반그룹 기획총괄사장은 "저출생과 고령화는 국가 경쟁력과 미래 성장 기반에 직결되는 중요한 과제"라며 "이번 후원이 인구위기 극복을 위한 사회적 논의를 활성화하고 지속가능한 지역사회와 미래 세대를 위한 해법을 찾는 데 도움이 되길 바란다"고 말했다.

호반그룹은 호반건설과 호반산업 등 8개 법인과 함께 대·중소기업 및 농어촌 상생협력기금에 누적 1066억원 이상을 출연한 바 있다. 이를 바탕으로 중소기업 경쟁력 강화와 농어촌 지역 발전, 지역사회 상생을 위한 다양한 지원 사업을 추진하고 있다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

Q. 호반그룹이 한반도미래인구연구원에 전달한 후원금은 얼마인가요?

A. 호반그룹은 인구위기 극복과 지속가능한 미래사회 조성을 위해 한반도미래인구연구원에 후원금 5억원을 전달했습니다. 후원금은 농어촌상생협력기금을 통해 마련됐습니다.

Q. 후원금은 어떤 사업에 사용되나요?

A. 저출생과 고령화, 지방소멸 등 인구문제에 관한 연구와 사회적 공감대 확산 사업에 활용됩니다. 인구위기 대응 방안을 논의하는 포럼과 토론회, 국민 인식 개선 활동 등도 지원합니다.

Q. 올해 인구포럼에서는 어떤 내용이 논의됐나요?

A. 'AI 시대의 시니어 이코노미와 돌봄 생태계'를 주제로 AI 기반 서비스와 돌봄 전략, 성장 단계별 아동 돌봄 지원, 기업의 가족친화 제도 확대 방안 등이 다뤄졌습니다.

Q. 지역 인구포럼은 어디에서 열릴 예정인가요?

A. 한반도미래인구연구원은 전남·광주와 전북, 경기, 경북, 부산·울산·경남 등 전국 5개 권역에서 지역 인구포럼을 개최할 예정입니다.

Q. 호반그룹이 인구위기 대응과 상생을 위해 지원한 규모는 어느 정도인가요?

A. 호반그룹은 2023년부터 한반도미래인구연구원에 총 20억5000만원을 지원했습니다. 또 호반건설과 호반산업 등 8개 법인과 함께 대·중소기업 및 농어촌 상생협력기금에 누적 1066억원 이상을 출연했습니다.

chulsoofriend@newspim.com