노스페이스, 브랜드 탄생 60주년 기념 캡슐 컬렉션 내놔

AI 핵심 요약beta
- 영원아웃도어 노스페이스가 23일 60주년 컬렉션을 출시했다
- 헤리티지 그래픽·리젠 원사 적용한 의류와 모자·토트백 등 한정판 6종으로 구성했다
- 출시 기념으로 SNS·매장·온라인몰 이벤트를 열어 뉴질랜드·제주 여행권과 컬렉션을 증정했다
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 영원아웃도어 노스페이스가 브랜드 탄생 60주년을 맞아 헤리티지와 탐험 정신을 담은 캡슐 컬렉션 '노스페이스 60주년 컬렉션'을 출시했다고 23일 밝혔다.
이번 컬렉션은 브랜드의 대표 헤리티지 제품에서 영감을 받은 아트워크 그래픽을 적용해 반팔티 2종을 비롯해 맨투맨, 후드티, 볼캡, 토트백 등 총 6종의 한정판 아이템으로 구성됐다. 의류 제품에는 폐페트병을 재활용한 리젠(Regen) 원사가 사용됐으며, 미니미 디자인의 키즈 제품(반팔티, 맨투맨)도 함께 선보여 온 가족이 패밀리룩으로 연출할 수 있도록 했다.
대표 제품인 'TNF 60주년 반팔티' 2종에는 1984년 출시돼 에베레스트 등 고산 등반에서 기능성을 인정받은 '2미터 돔 텐트'와 1994년 출시돼 남극 탐사 등에 사용된 '히말라야 슈트'에서 영감을 받은 아트워크 그래픽이 각각 적용됐다. 여유로운 실루엣으로 일상은 물론 여행, 야외 활동에서도 활용도가 높다.
'TNF 60주년 스웨트셔츠'와 'TNF 60주년 후디'에는 각각 '마운틴 자켓'과 '2미터 돔 텐트' 및 '히말라야 슈트'의 디테일 그래픽에 60주년 기념 로고 포인트를 더했다. 이 밖에 60주년 기념 로고를 적용한 'TNF 60주년 코튼 캡'과 'TNF 60주년 코튼 토트'도 함께 출시됐다.
노스페이스는 컬렉션 출시를 기념해 다양한 이벤트도 진행한다. 공식 SNS 채널에서 노스페이스와 함께한 탐험의 기억을 댓글로 남기거나 사진, 영상을 업로드하면 추첨을 통해 60주년 컬렉션을 증정하며, 매장과 온라인 공식몰에서 제품을 구매한 고객을 대상으로 항공권과 숙박권이 포함된 뉴질랜드 여행권(10명), 제주도 여행권(20명)을 제공하는 이벤트도 마련했다.
영원아웃도어 성가은 사장은 "노스페이스 60주년 컬렉션은 반세기를 훌쩍 넘어 이어온 브랜드의 혁신과 탐험 정신을 기념하는 특별한 아이템이다"며 "노스페이스 60주년 컬렉션과 함께 또 하나의 의미 있는 추억을 남기시길 바란다"고 말했다.
fineview@newspim.com