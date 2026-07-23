금호건설, 3506억 규모 장지차고지 입체화사업 수주

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버스차고지 위에 공공주택 658가구 조성

공원·상가·커뮤니티 갖춰

입체형 공공복합단지로 재편

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 서울 송파구 노후 버스차고지가 공공주택과 생활체육시설, 공원을 품은 입체형 복합공간으로 재편된다.

'장지차고지 입체화사업' 조감도 [자료=금호건설]

23일 금호건설은 서울주택도시개발공사(SH)가 발주한 '장지차고지 입체화사업 건설공사'를 수주했다고 밝혔다.

이번 사업의 총공사비는 부가가치세를 포함해 약 3506억원이다. 금호건설은 지분 50%를 보유한 주관사로 참여하며 동부건설, 고덕종합건설과 컨소시엄을 구성해 사업을 수행한다. 올 10월 착공해 2030년 8월 준공하는 것을 목표로 한다.

장지차고지 입체화사업은 노후화된 서울 송파구 장지버스공영차고지를 주거와 교통, 생활SOC, 녹지가 공존하는 공공복합공간으로 재편하는 사업이다.

버스차고지 기능은 유지하면서 공공주택과 주민 편의시설을 함께 조성한다. 도심의 한정된 공간을 입체적으로 활용해 주거 안정과 생활 인프라를 동시에 확충하는 것이 특징이다.

연면적 13만9975㎡ 부지에는 지하 2층~지상 25층, 2개 동, 총 658가구 규모의 공동주택과 버스차고지, 생활체육시설, 근린생활시설 등이 들어선다.

지하 1층~지상 4층에는 수영장과 체육관 등 생활체육시설을 조성한다. 지상 1~3층에는 버스차고지와 사무실을 배치하고 지상 3~5층에는 상가와 커뮤니티 등 부대복리시설을 마련한다. 지상 6~25층에는 공동주택이 들어선다.

기존 야외 버스차고지는 실내형 차고지로 전환한다. 이를 통해 운영 효율성을 높이고 소음과 분진 등 주변 환경에 미치는 영향을 줄여 쾌적한 도시환경을 조성할 계획이다.

차고지 상부에는 시민 누구나 이용할 수 있는 공원을 만든다. 썬큰가든과 플레이필드, 아로마가든, 포시즌루프 등 휴식·여가 공간을 갖추고 주변 녹지와 장지천을 연계한 그린네트워크도 구축한다.

금호건설 관계자는 "이번 사업은 노후화된 버스차고지를 주거와 교통, 생활 SOC(사회기반시설), 녹지가 공존하는 미래형 복합공간으로 재편하는 상징적인 프로젝트"라며 "금호건설이 축적해온 공공개발 역량과 시공 노하우를 바탕으로 지역사회와 함께 성장하는 미래형 복합단지를 성공적으로 조성하겠다"고 말했다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

Q. 금호건설이 수주한 사업은 무엇인가요?

A. 금호건설은 서울주택도시개발공사(SH)가 발주한 '장지차고지 입체화사업 건설공사'를 수주했습니다. 노후화된 장지버스공영차고지를 주거와 교통, 생활SOC, 녹지가 결합된 공공복합공간으로 재편하는 사업입니다.

Q. 사업 규모와 공사 일정은 어떻게 되나요?

A. 총공사비는 부가가치세를 포함해 약 3506억원입니다. 금호건설은 지분 50%를 보유한 주관사로 참여하며 동부건설, 고덕종합건설과 컨소시엄을 구성했습니다. 올 10월 착공해 2030년 8월 준공하는 것이 목표입니다.

Q. 장지차고지 부지에는 어떤 시설이 들어서나요?

A. 연면적 13만9975㎡ 부지에 지하 2층~지상 25층, 2개 동, 총 658가구 규모의 공동주택이 조성됩니다. 버스차고지와 생활체육시설, 근린생활시설, 상가, 커뮤니티 등도 함께 들어섭니다.

Q. 버스차고지는 어떻게 개선되나요?

A. 기존 야외 버스차고지는 실내형 차고지로 전환됩니다. 이를 통해 차고지 운영 효율성을 높이고 소음과 분진 등 주변 환경에 미치는 영향을 줄일 계획입니다.

Q. 주민과 시민을 위한 공간은 어떻게 조성되나요?

A. 지하 1층~지상 4층에는 수영장과 체육관 등 생활체육시설이 마련됩니다. 차고지 상부에는 썬큰가든과 플레이필드, 아로마가든, 포시즌루프 등을 갖춘 공원이 조성되며 주변 녹지와 장지천을 연결하는 그린네트워크도 구축됩니다.

chulsoofriend@newspim.com