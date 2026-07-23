일본인 독립유공자 가네코 후미코, 서거 100주기 문경서 추모식 개최

AI 핵심 요약beta
- 국가보훈부가 23일 문경에서 가네코 후미코 서거 100주기 추모식을 개최했다.
- 가네코 후미코는 박열과 함께 일본 제국주의와 천황제를 비판하며 무정부주의 운동을 펼치다 옥중에서 생을 마감했다.
- 국가보훈부는 가네코 후미코의 자유·평등 투쟁을 기려 건국훈장 애국장을 추서했고, 권오을 장관은 추모사를 통해 평화·인권 가치 계승을 강조했다.
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관동대지진 뒤 '대역사건'으로 사형 선고… 옥중 순국한 일본인 독립운동가
"국적·민족 넘어 정의와 자유 위해 헌신"… 2018년 건국훈장 애국장 추서
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 국가보훈부는 일본인 독립유공자 가네코 후미코(金子文子·1903~1926) 서거 100주기 추모식이 23일 오전 경북 문경시 문경문화원 다목적홀에서 박열의사기념사업회 주관으로 열린다고 밝혔다.
이날 행사에는 권오을 국가보훈부 장관과 기념사업회 회원, 독립유공자 유족 등 약 200여 명이 참석해 국민의례, 감사패 증정, 고인의 삶 회고, 기념사, 추모사, 헌시 낭독, 자료 기증, 헌화, 만세삼창 순으로 추모식을 진행한다.
가네코 후미코는 배우자인 박열(朴烈)과 함께 일본 제국주의 식민 지배와 천황제를 비판하며 무정부주의 운동을 펼친 인물로, 1922~1923년 도쿄에서 '흑도(黑道)'와 '현사회(現社會)' 등 기관지를 간행하며 선전·조직 활동에 나섰다.
1923년 관동대지진 직후 박열(건국훈장 독립장)이 주도한 무정부주의 단체 '불령사(不逞社)' 활동 과정에서 이른바 '대역사건'으로 체포돼 1924년 기소·1926년 3월 사형을 선고받았다. 이후 무기징역으로 감형된 뒤 우쓰노미야형무소 도치기지소에 수감 중이던 그해 7월 23일 옥중에서 스물세 살의 짧은 생을 마감했다.
국가보훈부는 "가네코 후미코는 생애를 통해 권력과 차별에 맞서 인간의 자유와 평등을 추구한 인물로 평가받고 있다"며 "2018년 그의 공적을 기려 건국훈장 애국장을 추서했다"고 밝혔다.
권오을 장관은 추모사에서 "가네코 후미코는 국적과 민족을 넘어 정의와 자유를 위해 자신의 삶을 바친 인물"이라며 "서거 100주기 추모식이 그 고귀한 용기와 신념을 기억하고, 평화와 인권의 가치를 우리 국민과 미래 세대가 함께 나누는 계기가 되기를 바란다"고 말했다.
gomsi@newspim.com