서울시, 2027학년도 수시 입학 정보 박람회·설명회 개최

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

현직 교사·대학별 입학사정관의 맞춤형 진학 상담 제공

고등학생 총 500명 모집...1대 1로 1인 20분씩 상담 운영

[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울시가 2027 서울런 수시 입학 정보 박람회 및 설명회 '수시:로 물어봐'를 개최한다고 23일 밝혔다.

이번 행사는 오는 8월 8일 오전 9시부터 오후 6시까지 서울시청 본관 3층 대회의실과 8층 다목적홀에서 열린다. 전국 77개 대학이 참여해 현직 진로·진학 교사와 대학 입학사정관이 학생들을 대상으로 1대 1 진학 상담을 진행한다.

학생들은 자신의 진로와 학교생활기록부를 바탕으로 대학별 수시 지원 전략과 전형별 준비 방향 등을 상담받을 수 있다.

'2027 서울런 수시 입학 정보 박람회 및 설명회 '수시:로 물어봐'' 포스터 [사진=서울시]

상담은 진로 탐색부터 수시 지원 전략까지 연계해 제공하는 '진학연계패스'와 대학별 입시 상담에 집중하는 '집중상담패스' 두 가지 방식으로 운영된다. 상담은 1인당 20분씩 진행된다.

행사장에는 참여 대학의 모집단위, 교육과정, 입학 정보를 안내하는 대학 홍보관과 이공계·의학계열 등 계열별 진학 정보를 제공하는 특화관도 마련된다. 학생들의 진로 고민을 돕기 위한 청소년 심리상담 프로그램도 함께 운영된다.

설명회에서는 2027학년도 대학입학전형 주요 변화와 대학별 수시 지원 전략을 주제로 대학 입학사정관과 진로·진학 전문가가 입시 정보를 제공한다. 행사 마지막에는 입시 크리에이터 '미미미누'가 특강을 통해 학습 경험과 입시 준비 노하우를 소개할 예정이다.

박람회는 총 500명을 대상으로 운영된다. 참가 신청은 지난 14일부터 28일까지 서울런 누리집에서 가능하다. 서울런 회원이 아니어도 신청할 수 있다. 잔여석이 있을 경우 행사 당일 현장 접수도 진행된다.

이해선 서울시 평생교육국장은 "대입 준비는 학생마다 출발점과 목표가 다른 만큼 개인에게 맞는 상담과 정보가 무엇보다 중요하다"며 "이번 박람회가 학생들이 자신의 진로와 적성에 맞는 진학 방향을 찾고 구체적인 계획을 세우는 데 실질적인 도움이 되길 바라며, 앞으로도 서울런을 통해 누구나 신뢰할 수 있는 진로·진학 지원 서비스를 제공할 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.

blue99@newspim.com