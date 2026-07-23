[MLB] 이정후, 시즌 4호 3루타로 4G 연속 안타...타율 0.302

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샌프란시스코, 캔자스시티에 역전패 5연패 수렁

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 샌프란시스코 자이언츠의 이정후가 9경기 만에 장타를 터뜨리며 타점과 득점까지 올렸지만 팀의 연패를 막지 못했다.

이정후는 23일(한국시간) 미국 미주리주 캔자스시티 코프먼 스타디움에서 열린 2026 메이저리그(MLB) 캔자스시티 로열스와의 원정 경기에 6번 타자 우익수로 선발 출전해 4타수 1안타 1타점 1득점을 기록했다. 4경기 연속 안타를 이어간 이정후의 시즌 타율은 0.302를 유지했다.

[캔자스시티 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=이정후가 23일(한국시간) MLB 캔자스시티 로열스와의 원정 경기 7회초 3루타를 때리고 있다. 2026.7.23. psoq1337@newspim.com

이정후는 2회초 1사 3루 기회에서 상대 선발 세스 루고의 3구를 받아쳤으나 타구가 유격수 정면으로 향하며 병살타가 됐다. 5회초 두 번째 타석에서도 1루수 땅볼로 물러났다.

팀이 1-0으로 앞선 7회초 2사 1루에서 세 번째 타석에 들어선 이정후는 루고의 시속 95.4마일(약 153.5km) 패스트볼을 당겨쳐 우측 펜스까지 구르는 적시 3루타를 만들었다. 지난 10일 콜로라도전 이후 9경기 만에 나온 시즌 4호 3루타. 이정후는 이어 터진 윌리 아다메스의 적시타 때 홈을 밟아 득점까지 보탰다.

하지만 샌프란시스코는 3-0으로 앞서던 7회말 5점을 내주며 역전을 허용했다. 9회초 케이시 슈미트의 솔로 홈런으로 1점 차까지 추격했으나 끝내 승부를 뒤집지 못하고 4-5로 패했다. 캔자스시티 원정 3연전을 모두 내준 샌프란시스코는 5연패 늪에 빠졌다.

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